As notícias mais importantes do dia 14 de fevereiro de 2019 Definição de reforma do sistema de aposentadorias, parecer do Ministério Público sobre a Vale e megaoperação contra milicianos marcaram o dia Notícias do Dia

O dia 14 de fevereiro de 2019 foi marcado pela definição do presidente Jair Bolsonaro sobre a proposta de reforma no sistema de aposentadorias para os trabalhadores brasileiros. Também movimentaram o noticiário o parecer do MPF (Ministério Público Federal) contra a Vale e a operação da Polícia Civil que apreendeu bens de milicianos no Rio. Confira os destaques a seguir:

Proposta define idades mínimas para aposentadoria

Texto será encaminhado na próxima quarta-feira (20) ao Congresso Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e definiu os últimos detalhes do texto de reforma da Previdência que será encaminhado na próxima quarta-feira (20) ao Congresso Nacional.

A proposta prevê idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para mulheres e uma transição será feita em 12 anos. O governo deseja que o texto seja aprovado rapidamente para começar a reduzir déficit nas contas públicas.

MPF diz que Vale privilegiou lucro a segurança

Presidente da Vale disse que a empresa não pode ser condenada Adriano Machado/Reuters

O MPF (Ministério Público Federal) afirmou em um parecer enviado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) que a Vale privilegiou lucro em detrimento da segurança dos trabalhadores em suas decisões sobre a barragem de Brumadinho (MG), que rompeu no fim de janeiro.

Mais cedo, o presidente da mineradora, Fábio Schvartsman, classificou a companhia como uma "joia brasileira" e enfatizou que a empresa não pode ser condenada pelo que aconteceu na barragem do Córrego do Feijão, que deixou mais de 160 mortos. Parentes de trabalhadores mortos na tragédia recusaram o acordo proposto pela mineradora.

Tiroteios no Rio crescem 56% em 10 meses

Número de mortes provocadas pela polícia aumentou 36,6% Reprodução/RecordTV

Passados dez meses e doze dias após o início da intervenção federal no Rio de Janeiro, o número de tiroteios cresceu 56% no período, segundo dados divulgados pelo Observatório da Intervenção.

O documento mostra ainda que houve um aumento de 36,6% no número de mortes provocadas pela polícia e o roubo de cargas na região diminuiu 15,3%.

PM prende 326 pessoas em prevenção a ataques

Líderes do PCC foram transferidos ontem Arquivo pessoal

A Polícia Militar de São Paulo prendeu 326 pessoas entre em menos de 24 horas após efetuar a transferência Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, e outros 21 líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

As prisões foram efetuadas em ações montadas em pontos tidos como "estratégicos" para evitar ataques de retaliação por parte de membros da facção. Para especialistas, a transferência dos líderes do PCC pode desestabilizar as prisões de São Paulo.

Justiça suspende aumento dos transportes em SP

Tarifa de ônibus havia sido reajustada em R$ 0,30 Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo

A Justiça suspendeu o aumento da tarifa no transporte público da cidade de São Paulo. A decisão atende a uma ação proposta pela Defensoria Pública de São Paulo contra o aumento de R$ 0,30 da tarifa de ônibus e R$ 0,52 da integração no transporte público.

Operação apreende bens de milicianos no Rio

Polícia Civil afirma que foram apreendidos cerca de R$ 5 milhões Divulgação/PCERJ

Uma megaoperação da Polícia Civil foi deflagrada para cumprir 20 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão contra suspeitos de participação em um grupo miliciano no Rio de Janeiro.

Ao longo da ação, os agentes apreenderam R$ 125 mil em espécie, anéis, braceletes, correntes e relógios de ouro na casa de “Zinho”, que é irmão de “Ecko”, apontado como um dos líderes de um dos principais grupos paramilitares do Rio. A Polícia Civil afirma que foram apreendidos cerca de R$ 5 milhões em bens na operação.

André Jardine deixa o comando do São Paulo

Cuca substituirá Jardine (foto) no comando do Tricolor Reprodução/Instagram

A diretoria do São Paulo anunciou a saída de André Jardine do cargo de comandante do Tricolor. A decisão foi tomada um dia após eliminação da equipe na fase pré-Libertadores contra o Talleres. Os dirigentes do clube também já confirmaram que Cuca substituirá Jardine no comando da equipe do Morumbi.