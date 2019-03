As notícias mais importantes do dia 14 de março de 2019 Velório de vítimas do massacre de Suzano (SP) e julgamento que determina Justiça Eleitoral apta a julgar crimes comuns foram destaques Notícias do Dia

O dia 14 de março de 2019 foi marcado pelo velório das vítimas dos dois atiradores que invadiram uma escola em Suzano (SP) e pela votação no STF (Supremo Tribunal Federal) que determinou a aptidão da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns. Confira a seguir:

Vítimas de atiradores são veladas em Suzano (SP)

Atiradores do massacre foram enterrados sem velório Guilherme Padim/R7

Centenas de pessoas compareceram pela manhã ao velório coletivo de seis dos dez mortos no massacre da escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP). Os dois atiradores, Guilherme Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, que cometeram suicídio após o massacre, foram enterrados sem velório. Outras três vítimas dos atiradores seguem internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado estável.

STF vê Justiça Eleitoral apta para julgar crimes comuns

Veredito foi tomado com o apoio de 6 dos 11 ministro da Corte Dorivan Marinho/STF - 16.12.2014

Por 6 votos a 5, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que a Justiça Eleitoral é competente e está apta para investigar casos de corrupção quando envolverem simultaneamente caixa dois de campanha e outros crimes comuns. O veredito foi aprovado pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, e pelos ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que foi o relator do caso. A decisão gera temor entre os procuradores da Operação Lava Jato.

Parlamento aprova pedido de adiamento do Brexit

Decisão autoriza Theresa May a solicitar mais prazo para deixar a UE Francois Lenoir/Reuters - 07.02.2019

Em sessão chave para o desligamento do Reino Unido da União Europeia, o Parlamento Britânico aprovou uma moção favorável ao adiamento do Brexit, previsto para acontecer no dia 29 de março. A decisão autoriza a primeira-ministra, Theresa May, a solicitar à União Europeia o adiamento da data de afastamento do bloco.

Foguetes são disparados de Gaza em direção a Tel Aviv

Primeiro-ministro israelense promete resposta ao ataque Reprodução/ Reuters

As Forças Armadas de Israel afirmaram que dois foguetes originados da Faixa de Gaza foram lançados contra Tel Aviv. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já anunciou que pretende dar uma resposta ao ataque.

Morte de Marielle e Anderson completa um ano

Homenagem levou velas, flores e mensagens ao local do crime Fábio Motta/Estadão Conteúdo - 14.03.2019

Atos em homenagem à Marielle Franco foram realizados no dia em que se completa um ano dos assassinatos da vereadora e do motorista Anderson Gomes. No local do crime, tiros, manifestantes deixaram velas, flores e mensagens sobre o legado de Marielle.

Ciclone tropical já deixa 122 mortos na África

Em Moçambique, 66 pessoas morreram e 111 ficaram feridas Reprodução/ Reuters

O ciclone tropical Idai já causou pelo menos 122 mortes e deixou mais de 1 milhão pessoas afetadas em Moçambique e no Malaui desde o começo de março. Somente em Moçambique, onde o ciclone deve tocar o solo nesta quinta-feira (14), 66 pessoas morreram, 111 ficaram feridas e 141 mil foram afetadas por inundações.

Nasa descobre moléculas de água na superfície da Lua

Pesquisadores apontam variações do líquido conforme a temperatura Divulgação/Nasa

Os cientistas da Nasa localizaram moléculas de água que se movem na superfície da Lua conforme a variação de temperatura. De acordo com os pesquisadores, foram identificadas moléculas que podem "saltar" para regiões mais frias e sombreadas conforme são aquecidas pela luz solar.