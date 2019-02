As notícias mais importantes do dia 15 de fevereiro de 2019 Prisão de oito funcionários da Vale e a revelação de alguns detalhes sobre a proposta de reforma da Previdência marcaram as últimas horas notícias do dia

O dia 15 de fevereiro de 2019 foi marcado pela prisão de oito funcionário da Vale e a revelação de alguns detalhes sobre a proposta de reforma no sistema de aposentadorias aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. Confira a seguir os principais acontecimentos:

Funcionários da Vale são presos

Juiz avalia que presos poderiam impedir mortes em Brumadinho Washington Alves/Reuters/File photo

Foram presos temporariamente nesta sexta-feira (15) oito funcionários da mineradora Vale. No grupo aparecem quatro gerentes da empresa, sendo dois deles executivos, e outros quatro integrantes das respectivas equipes técnicas. Para o juiz responsável pelo decreto de prisão, Rodrigo Heleno Chaves, qualquer um dos detidos tinham meios para evitar as mortes "pela posição que ocupavam".

Previdência deve ter 3 alternativas de transição

Bolsonaro decidiu ontem sobre os últimos detalhes da proposta Di Fraga/A7Press/Folhapress

A proposta de reforma da Previdência aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro trará três possibilidades para o trabalhador que pretende se aposentar por tempo de contribuição. Ao comentar o projeto, o secretário da Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, afirmou que a melhor reforma da Previdência é aquela que é "politicamente viável".

Segurança estrangula e mata jovem no Rio

Segurança aplicou "mata-leão" no jovem Reprodução/Record TV Rio

Um jovem foi morto ontem (14) por um segurança de um hipermercado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro após ser estrangulado com um golpe popularmente conhecido como "mata-leão" dado pelo segurança de um hipermercado. O rapaz, de 19 anos, teve duas paradas cardiorrespiratórias.

Trump vai declarar emergência por muro

Trump disse que ação é "consistente" com as de seus antecessores Kevin Lamarque/Reuters - 07.02.2019

O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, confirmou que vai declarar emergência nacional para a construção de um muro na fronteira com o México. Em pronunciamento, ele afirmou que a ação é "consistente" com as de seus antecessores.

Atleta do Flamengo recebe alta no Rio

Francisco Dyogo é um dos três feridos no incêndio que atingiu o CT Reprodução/Instagram @flamengo

Francisco Dyogo, um dos três feridos no incêndio que atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo, recebeu alta e vai deixar o hospital após uma semana. Jhonata Ventura, que teve 30% do corpo queimado, apresentou evolução no quadro clínico, mas continua internado.

Bolsonaro anuncia Lava Jato da Educação

Bolsonaro afirma que Ricardo Velez identificou indícios de corrupção no MEC Marcello Casal jr/Agência Brasil - 02.01.2019

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma rede social que o governo vai fazer uma Operação Lava Jato na Educação. Ele afirma que vários indícios de corrupção no MEC (Ministério da Educação) já foram verificados pelo novo ministro da pasta, Ricardo Velez.