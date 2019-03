As notícias mais importantes do dia 15 de março de 2019 Depoimento de 3º suspeito do massacre de Suzano, ataque a mesquitas na Nova Zelândia e leilão de aeroportos foram destaques Notícias do Dia

O dia 15 de março de 2019 foi marcado pelo depoimento do terceiro suspeito de participar do massacre a uma escola em Suzano (SP). Também movimentaram o noticiário nas últimas horas o ataque a mesquitas na Nova Zelândia e o leilão de aeroportos brasileiros. Confira a seguir:

"Ele queria matar mais", diz 3º suspeito do massacre

Colega de Guilherme Monteiro prestou depoimento e foi liberado Reprodução/Record TV

O terceiro adolescente, de 17 anos, suspeito de ter participado do planejamento do massacre na escola estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), prestou depoimento como testemunha da tragédia por mais de duas horas e foi liberado. Ele, que estudou com o atirador Guilherme Monteiro, afirmou que a intenção dos assassinos era que o massacre tivesse "pelo menos 50 mortos".

Ataque a mesquitas mata ao menos 49 na Nova Zelândia

Atentados foram motivados por xenofobia, discurso de ódio e Islamofobia Martin Hunter/EFE - 15.03.2019

Dois ataques terroristas motivados por xenofobia, discurso de ódio e Islamofobia ocorreram simultaneamente em mesquitas na Nova Zelândia. Transmitido ao vivo nas redes sociais do atirador, os ataques deixaram ao menos 49 mortos. Testemunhas relatam cenas de desespero e horror e afirmam que rezaram para que as balas acabassem.

Aeroportos são arrematados em leilão por R$ 2,3 bilhões

Leilão definiu a privatização de 12 aeroportos brasileiros Nacho Doce/Reuters

O leilão de privatização de 12 aeroportos localizados nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste superou o valor de R$ 2,1 bilhões estipulado pelo governo e recebeu lances que totalizaram R$ 2,377 bilhões. O investimento previsto para os três blocos é de R$ 3,5 bilhões, no período de 30 anos. O sucesso da sessão animou os investidores e derrubou o dólar, que fechou a semana cotado a R$ 3,8206.

Pai e madrasta são condenados pela morte de Bernardo

Menino Bernardo tinha apenas 11 anos quando foi assassinado Reprodução/Facebook

Leandro Boldrini e Graciele Ugulini foram condenados por homicídio qualificado pela morte do menino Bernardo Boldrini. O crime aconteceu em 2014, quando o garoto tinha apenas 11 anos. Pai e madrasta do garoto receberam penas de, respectivamente, a penas de 33 anos e 8 meses e 34 anos e 7 meses de prisão. O julgamento durou quatro dias e também deve sentenciar duas outras pessoas que tiveram envolvimento com o crime.

Homem pede liberação para pouso de OVNI em Minas

Walmir Marques diz que interplanetários chegam a BH no dia 20 de julho Wikimedia commons

Um vereador de Belo Horizonte recebeu uma solicitação de um homem de 60 anos para a liberação do pouso de discos voadores na Praça Sete, localizada na região central da capital mineira. Walmir de Souza Marques já havia pedido, em 2012, uma autorização da prefeitura pelo mesmo motivo. Na ocasião, ele disse que a cidade não estaria preparada para receber o "evento". Agora, ele afirma que os colegas interplanetários chegam ao Brasil no dia 20 de julho de 2019.

Fifa avança por Copa do Mundo com 48 seleções

Atualmente, o torneio conta com a participação de 32 equipes Divulgação Fifa

A Fifa anunciou que o Conselho da federação aprovou que a Copa do Mundo de 2022 seja realizada com 48 seleções. A ideia inicial da entidade era implementar o Mundial com a participação de mais países apenas em 2026, quando o torneio será disputado nos EUA, Canadá e México. Atualmente, o torneio conta com a participação de 32 equipes

UEFA define duelos da Champions e da Liga Europa

Confrontos válidos pelas quartas-de-final das competições ocorrem em abril UEFA

A UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) sorteou os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Na Champions, os semifinalistas sairão dos duelos entre Liverpool x Porto, Tottenham x Manchester City, Barcelona x Manchester United e Ajax x Juventus. Já na Liga Europa, os confrontos serão disputados entre Arsenal x Napoli, Villarreal x Valencia, Benfica x Frankfurt e Chelsea x Slavia Praga. Todas as partidas válidas pelas quartas-de-final das competições ocorrem no mês de abril.