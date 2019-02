As notícias mais importantes do dia 18 de fevereiro de 2019 Exoneração de Gustavo Bebianno e determinação do fim de barragens como a de Brumadinho foram destaques notícias do dia

O dia 18 de fevereiro de 2019 foi marcado pela demissão do ministro Gustavo Bebianno da Secretária-geral da Presidência da República e pela decisão do governo de extinguir todas barragens como a de Brumadinho até o final de 2021. Confira os acontecimentos abaixo:

Bebianno é demitido da Secretária-geral da Presidência

Demissão foi tomada por "foro íntimo" de Bolsonaro Pedro Ladeira/Folhapress - 15.02.2019

O ministro Gustavo Bebianno foi exonerado da Secretária-geral da Presidência da República pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o porta-voz da Presidência, Otávio Santana do Rêgo Barros, a decisão foi tomada por "foro íntimo do presidente" Bolsonaro. Com a demissão, a pasta ficará sob o comando de Floriano Peixoto Vieira Neto, que será o oitavo general do governo.

Reforma da Previdência chegará ao Congresso na 4ª undefined

Bolsonaro estuda pronunciamento para explicar a necessidade da reforma Reprodução/Record TV

A PEC (proposta de emenda à Constituição) que altera o regime de aposentadorias dos trabalhadores dos setores público e privado será enviada ao Congresso Nacional na próxima quarta-feira (20). Em uma ação em defesa da proposta, Bolsonaro estuda um pronunciamento para explicar à população a necessidade da reforma.

Governo extingue barragens como a de Brumadinho

Corpo de Bombeiros detectou uma movimentação na lama em Brumadinho Divulgação / Corpo de Bombeiros

Por recomendação da ANM (Agência Nacional de Mineração), o governo definiu uma série de medidas de precaução de acidentes nas cerca de 1.000 barragens existentes no país até 2021. Pela manhã, o Corpo de Bombeiros detectou uma movimentação na lama de rejeitos restante na barragem B1, da Vale, em Brumadinho (MG).

Mãe do menino Joaquim responderá por homicídio

Promotoria: Natália sabia dos riscos ao deixar o filho sob os cuidados do padrasto Joaquim Ponte Marques

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) mudou a acusação contra a psicóloga Natália Ponte, que estava sendo acusada por homicídio culposo (quando não há internção de matar) na morte de seu filho Joaquim Ponte Marques. Agora, ela passará a responder por homicídio doloso (quando existe a intenção de matar). Para a promotoria, ela sabia dos riscos ao deixar o filho sob os cuidados do padrasto Guilherme Longo.

Milhares de tubarões invadem praias nos EUA

Migração foi causada pelas baixas temperaturas Reprodução/ Wesh.com

Milhares de tubarões-galha-preta foram vistos no mar do sul da Flórida no início de fevereiro. Segundo pesquisadores, migração foi causada pelas baixas temperaturas do norte do Oceano Atlântico.

Mulher é espancada por 4 horas durante 1º encontro

Agressor de Elaine Caparróz é um advogado de 27 anos Reprodução/RecordTV Rio

A empresária Elaine Caparróz, de 55 anos, foi espancada durante quatro horas por um advogado de 27 anos com quem havia se encontrado pela primeira vez na noite de sábado (16). O agressor foi preso em flagrante, depois que os vizinhos ouviram pedidos de socorro e chamaram a polícia.

Facebook é acusado de desrespeitar leis de privacidade

Facebook deve estar sujeita a um novo regulador para proteger direitos Dado Ruvic/Reuters - 28.3.2018

Parlamentares britânicos acusaram o Facebook de violar intencionalmente a lei de privacidade e concorrência de dados. Com isso, a rede social deve, juntamente com outras grandes empresas de tecnologia, estar sujeita a um novo regulador para proteger a democracia e os direitos dos cidadãos.