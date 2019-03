As notícias mais importantes do dia 18 de março de 2019 O ataque contra um bonde na Holanda, que deixou três mortos, e a isenção da exigência de visto de turista para os EUA foram destaque As notícias mais importantes do dia 18 de março de 2019

O dia 18 de março de 2019 foi marcado pelo atentado ocorrido na cidade de Utrecht, na Holanda, que deixou três pessoas mortas. Também movimentaram o noticiário nas últimas horas o decreto do governo brasileiro que dispensa visto de turismo para Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá e uma nova acusação do ex-ministro Antonio Palocci contra Lula. Confira a seguir:

Três mortos e cinco feridos em atentado na Holanda

Movimentação de policiais após o ataque a bonde que deixou três mortos RICARDO SMIT / EFE - 18.3. 2019

Um homem atirou de forma aleatória contra um bonde na cidade holandesa de Utrecht, às 10h25 do horário local nesta segunda-feira. O ataque ocorreu na praça 24 de Outubro. A prefeitura da cidade confirmou três mortos e cinco feridos. Horas depois, a polícia holandesa prendeu como suspeito um cidadão de origem turca, identificado como Gökmen Tanis, de 37 anos. Tanis tem diversas passagens pela polícia.

Fim do visto de turista para quatro países

Bolsonaro dispensa visto a turistas de EUA, Austrália, Canadá e Japão A8SE

O presidente Jair Bolsonaro formalizou em edição extra do DOU (Diário Oficial da União), publicada nesta segunda-feira, a dispensa - unilateral - de visto para turistas norte-americanos entrarem no Brasil. A medida consta de decreto assinado por Bolsonaro e será estendida também a visitantes de Austrália, Canadá e Japão, também de forma unilateral. O decreto só entrará em vigor em 17 de junho deste ano.

Novas acusações contra o ex-presidente Lula

O ex-ministro Antônio Palocci voltou a fazer acusações contra Lula Rodolfo Buhrer/Reuters - 26.09.2016

O ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci afirmou nesta segunda-feira (18), em depoimento à Justiça Federal, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva combinou o recebimento de propinas em uma negociação para a compra de helicópteros e submarinos da França. De acordo com Palocci, os desvios teriam sido combinados diretamente com o então presidente francês Nicolas Sarkozy, numa reunião quando este visitou o Brasil, em 7 de setembro de 2009. Advogado que representa Lula, Cristiano Zanin disse que Palocci não pode ser considerado uma testemunha com “isenção de ânimo”.

Índice da Bolsa atinge 100 mil pontos

Desde janeiro, Bolsa de Valores já subiu cerca de 12% Nelson Antoine/Estadão Conteúdo

O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira após atingir 100 mil pontos pela primeira vez durante a sessão, favorecido por expectativas positivas sobre o andamento da reforma da Previdência, além do viés de alta nos ativos de risco no exterior. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,7 por cento, a 99.828.67 pontos, segundo dados preliminares, tendo alcançado 100.037,69 pontos na máxima. O volume financeiro alcançava R$ 26,4 bilhões.

Neymar diz que voltará a treinar no PSG

Neymar está afastado dos campos desde o último dia 23 de janeiro Lance

A emissora francesa 'Canal+' flagrou Neymar dizendo ao diretor esportivo do PSG, Andoni Zubizarreta, que vai voltar a treinar no clube francês na próxima semana. O flagra foi feito durante a partida entre PSG e Olympique de Marselha, no último domingo (17), no Parque dos Príncipes. Neymar está machucado desde o dia 23 de janeiro e segue se recuperando de uma lesão no quinto metatarso do pé direito. A última partida do jogador foi contra o Strasbourg, pela Copa da França, duelo em que o jogador deixou o campo machucado.

Jovem planejava ataque a uma escola no Rio

Policiais da 18ª DP do Rio de Janeiro detiveram o jovem suspeito de planejar o crime Divulgação

A Polícia Civil deteve, nesta segunda-feira, um adolescente que planejava atacar uma escola na Praça da Bandeira, zona norte do Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão pelos crimes de associação criminosa, posse de arma e ameaça. Durante a ação, os policiais estiveram em quatro endereços, onde apreenderam computadores e celulares. A investigação partiu de uma denúncia e foi autorizada em caráter de urgência pela Justiça. Segundo a polícia, o menor, que é ex-aluno da unidade, exibia fotos de arma de fogo na internet e enviou mensagens com detalhes do plano, incluindo uma rota de fuga.

Retorno à escola de Suzano após massacre

Funcionários trabalham na escola estadual Raul Brasil, em Suzano Divulgação

Pela primeira vez, desde que houve o tiroteio na Escola Estadual Raul Brasil, estudantes e funcionários retornaram na manhã desta segunda-feira ao colégio. Ainda em choque com o massacre, os jovens chegaram o local em grandes grupos de amigos ou acompanhados dos pais. Todos os alunos receberam uma rosa branca com um mensagem de apoio, assinada pela dirigente regional. Alguns deixaram a flor no memorial que foi feito para as vítimas. A Escola Estadual Raul Brasil vai oferecer auxílio psicológico durante esta semana aos funcionários, alunos e familiares das vítimas. Os atendimentos podem ser individuais ou coletivos.