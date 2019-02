As notícias mais importantes do dia 19 de fevereiro de 2019 Fatiamento da proposta de criminalização do caixa 2, conversas entre Gustavo Bebianno e Bolsonaro e 60ª fase da Lava Jato marcaram as últimas horas Notícias do dia

O dia 19 de fevereiro de 2019 foi marcado pelo fatiamento da proposta de criminalização do caixa 2 do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. A revelação de áudios de conversas entre o ex-ministro Gustavo Bebianno e o presidente Jair Bolsonaro e a 60ª fase da Operação Lava Jato também movimentaram o noticiário. Confira a seguir os destaques das últimas horas:

Governo fatia caixa 2 de pacote anticrime

Moro vê pacote como sinal de que governo “não será condescendente" com o crime Antonio Cruz/Agência Brasil 19.02.2019

O governo decidiu separar a proposta de criminalização do caixa 2 do projeto de lei anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O texto foi assinado nesta terça-feira (19), pelo presidente Jair Bolsonaro. Na cerimônia, Moro afirmou que o pacote é uma sinalização de que o governo “não será condescendente com a criminalidade”.

Vazam conversas entre Bolsonaro e Bebianno

Bolsonaro acusa Bebianno de vazar informações para a Folha de S.Paulo Ricardo Moraes/Reuters - 11.10.2018

Áudios datados de 12 de fevereiro de conversas entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Gustavo Bebianno foram vazados um dia após da demissão de Bebianno da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nas mensagens tensas, o presidente diz que Rede Globo é "inimiga" e acusa Bebianno de vazar informações para a Folha de S.Paulo. Avalanche em estação de esqui deixa desaparecidos.

Avalanche em estação de esqui deixa desaparecidos

Estima-se que a avalanche chegou a 400 metros Anthony Anex/EFE - 19.02.2019

Uma avalanche de neve que atingiu a estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, e soterrou entre 10 e 12 pessoas. Helicópteros e equipes de resgate trabalham na zona do acidente. Estima-se que a avalanche chegou a 400 metros.

Paulo Preto é preso na 60ª fase da Lava Jato

Paulo Preto teria um bunker com mais de R$ 100 milhões Sérgio Lima/Folhapress - 29.08.2012

A Polícia Federal deflagrou a 60ª fase da Operação Lava Jato e cumpriu 12 mandatos de busca e apreensão. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, popularmente conhecido como Paulo Preto, foi um dos detidos na ação. Apontado como operador financeiro ligado ao PSDB, Paulo Preto teria um bunker com mais de R$ 100 milhões, o dobro de dinheiro armazenado pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima.

SP e RJ têm ao menos 120 mil moradias em zona de risco

Somente na capital paulista, 105.816 moradias são monitoradas Amanda Perobelli/Reuters - 17.02.2019

As cidades de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) têm, juntas, pelo menos 120 mil moradias em áreas de risco monitoradas pelas prefeituras. Somente na capital paulista, o número de moradias monitoradas é de 105.816. No ano passado, um mapeamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que os dois municípios possuem 1.119.222 de pessoas em áreas consideradas de risco.

Navio com show de Safadão tem "surto" de rubéola undefined

Wesley Safadão se apresentou na embarcação Wikimedia Commons/Reprodução/Redes sociais

Tripulantes do navio em que o cantor Wesley Safadão se apresentou foram diagnosticados com rubéola e acabaram isolados dentro da embarcação. O cruzeiro havia saído do porto de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, para o Porto de Santos, em São Paulo.

Ford vai fechar fábrica em Bernardo do Campo [

Fim das atividades da Ford no ABC deve causar a demissão de 2.800 trabalhadores Paulo Whitaker/Reuters

A montadora Ford anunciou que vai encerrar a operação da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e deixar de atuar no segmento de caminhões. O encerramento das atividades ocorrerá ao longo de 2019 e representa a demissão de 2.800 trabalhadores, segundo estimativa do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.