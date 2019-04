As notícias mais importantes do dia 2 de abril de 2019 Temer e Moreira Franco viram réus na Lava Jato do Rio e o presidente Jair Bolsonaro que afirmou que nazismo é de esquerda são alguns dos destaques

A Justiça acatou a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco pela Lava Jato do Rio. Outro destaque é a fala do presidente Bolsonaro, que durante visita a Israel disse que o nazismo era de esquerda. Confira essas e outras notícias a seguir:

Temer e Moreira Franco viram réus na Lava Jato

O ex-ministro Moreira Franco e o ex-presidente Temer são acusados de corrupção Ueslei Marcelino-04.abr.2018/Reuters

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aceitou duas denúncias oferecidas pela força-tarefa da Lava Jato do Rio contra o ex-presidente Michel Temer (MDB), o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco e outras nove pessoas por desvios nas obras da Eletronuclear.

O grupo foi acusado pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro, e desvios de R$ 18 milhões. Em São Paulo, a força-tarefa da Operação Lava Jato protocolou, nesta terça-feira (2), denúncia contra o ex-presidente Michel Temer (MDB) e outros três investigados pelo crime de lavagem de dinheiro.

Bolsonaro diz que nazismo foi de esquerda

O presidente Jair Bolsonaro durante visita a Israel MENAHEM KAHANA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira (2) eco às declarações do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao afirmar que "não há dúvida" de que o nazismo foi um movimento de esquerda, durante entrevista a jornalistas. Para embasar seu argumento, o presidente procurou lembrar o nome oficial do Partido Nazista.

Um dos compromissos de Bolsonaro em sua visita a Israel foi uma visita ao Yad Vashem, o museu mundial do Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram assassinados pela Alemanha nazista de Hitler. O site do museu traz a história do Holocausto e a ascensão do nazismo da Alemanha. De acordo com o site, o Partido Nazista teve origem em grupos radicais de direita.

Neymar ganha mais de R$ 1 milhão por dia

Jogador brasileiro é o terceiro mais bem pago na lista da revista France Football Lance

A cada dia que o craque brasileiro Neymar Jr. acorda, ele está pelo menos R$ 1,08 milhão mais rico, em termos de remuneração. O jogador é o terceiro mais bem pago do mundo, na lista da revista francesa France Football, divulgada nesta segunda-feira (1).

Neymar recebe 91,5 milhões de euros (R$ 395,85 milhões) por temporada, contando salários, bônus e outras receitas, como publicidade, segundo a publicação. Cristiano Ronaldo, que ganha 113 milhões de euros (R$ 488,87 milhões), é o segundo. Messi, com 130 milhões de euros (R$ 562,41 milhões) é o primeiro.

Inep mantém calendário do Enem

Cadernos do Enem impressos pela RR Donnelley Ananda Migliano/Ofotográfico/Folhapress - 11.11.2018

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou nesta terça-feira (2) que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deve transcorrrer normalmente, apesar da gráfica que imprime as provas ter pedido falência.

O cronograma está mantido, com as provas marcadas para 3 e 10 de novembro, conforme prevê o Edital. Em relação à falência da gráfica contratada para a diagramação e impressão dos cadernos de prova da edição deste ano do Enem, "existem alternativas seguras sendo avaliadas", afirmou em nota. No entanto, o Instituto não esclareceu quais são elas.

Neto do Lula não morreu de meningite

Arthur morreu horas após dar entrada no hospital A8SE

A Secretaria de Saúde de Santo André (SP) afirmou nesta terça-feira (2) que a causa da morte do neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva — Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos — não foi meningite meningocócica, como havia sido divulgado há um mês.

O menino morreu horas após dar entrada Hospital Bartira, da rede D'Or, em Santo André, no dia 1º de fevereiro. Logo em seguida, o próprio hospital divulgou que se tratava de um caso de meningite. Depois disso, a instituição não se manifestou mais. Ontem, o deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP) já havia dito ao R7 que houve um erro na divulgação da causa da morte de Arthur, mas não informou o verdadeiro motivo.

Câmara vai derrubar proposta da aposentadoria rural

Maia diz que mudança na proposta de reforma deve ocorrer na Comissão Especial Luis Macedo/Agência Câmara 08.03.2019

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (2), em Brasília, após reunião com líderes de partidos que a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da reforma da Previdência vai sofrer mudanças na Comissão Especial. Não haverá alterações na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que irá analisar se o projeto do governo fere princípios constitucionais.

Após o encontro, Maia afirmou que as propostas do governo que tratam da aposentadoria rural do BPC (Benefício de Prestação Continuada) serão barradas na Comissão Especial. Ele disse também que partidos ligados a governadores, principalmente no nordeste, estão trabalhando contra a reforma da Previdência.

May pede a ministros solução para o Brexit

Pressão para deixar a União Europeia sem acordo ou convocar uma eleição Henry Nicholls / Reuters - 1.4.2019

A primeira-ministra britânica, Theresa May, presidiu horas de reuniões ministeriais nesta terça-feira (2), em uma tentativa de traçar uma saída para a confusão que o Brexit se tornou, sob pressão para deixar a União Europeia sem um acordo ou convocar uma eleição.

Cerca de três anos após o Reino Unido votar pela separação da UE como resultado de um surpreendente referendo, a política britânica está em crise e não é certo como, quando ou até mesmo se, de fato, a separação do bloco, ao qual se uniu pela primeira vez em 1973, ocorrerá.