As notícias mais importantes do dia 20 de fevereiro de 2019 Apresentação do texto de reforma da Previdência ao Congresso e interdição de prédios em região nobre de São Paulo foram destaque notícias do dia

O dia 20 de fevereiro de 2019 foi marcado pela entrega do texto de reforma da Previdência ao Congresso Nacional. Também marcaram as últimas horas a situação de alerta que vai retirar moradores de áreas próximas a barragens da Vale e a evacuação de prédios em uma região nobre de São Paulo. Confira a seguir:

Governo apresenta reforma da Previdência

Bolsonaro entregou a proposta pessoalmente para Rodrigo Maia Reprodução/Twitter Onyx Lorenzoni - 20.02.2019

O presidente Jair Bolsonaro entregou na manhã desta quarta-feira (20) ao Congresso Nacional a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de reforma o regime de aposentadorias dos trabalhadores dos setores público e privado. Nas duas Casas Legislativas, o texto que prevê idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 para mulheres, com contribuição mínima de 20 anos, passará por duas comissões e quatro votações em plenário, duas na Câmara e duas no Senado. Caso o texto seja aprovado, será necessário contribuir 40 anos para se aposentar com 100% do salário.

Moradores vão deixar regiões próximas a barragens

Em Brumadinho, já foram confirmadas 171 mortes Divulgação / Corpo de Bombeiros

Cerca de 75 pessoas que moram em áreas próximas a barragens da Vale precisarão deixar suas casas devido a uma situação de alerta enviada pela Defesa Civil de Minas Gerais a pedido da própria mineradora Vale, dona da barragem que rompeu em Brumadinho e já soma 171 mortes confirmadas . Somente em Ouro Preto, quatro barragens da empresa não tiveram a estabilidade atestada por técnicos contratados para realizar uma vistoria.

Flamengo ofereceu até R$ 400 mil como indenização

Flamengo cita o incêndio na boate Kiss em sua argumentação Tomaz Silva/Agência Brasil - 12.02.2019

O Ministério Público do Rio de Janeiro revelou que o Flamengo ofereceu entre R$ 300 mil e R$ 400 mil aos familiares das vítimas do incêndio no Centro de Treinamento do clube, além de um salário mínimo até que as vítimas completassem 45 anos. A oferta foi negada.

Para o MP, a intenção é de que as indenizações fossem de R$ 2 milhões e salários de R$ 10 mil até os 45 anos. O Flamengo, por sua vez, afirma ter oferecido um valor de indenização acima dos padrões e vítimas em situações semelhantes e citou o incêndio na boate Kiss em sua argumentação.

Defesa Civil esvazia prédios com rachaduras em SP

Construtora diz possuir laudo que atesta a estabilidade da obra Edu Garcia / R7 / 20.02.2019

Os moradores de duas torres com 106 apartamentos do Condomínio Liberte Morumbi tiveram que deixar seus apartamentos após uma rachadura aparecer em um dos edifícios. Os moradores do local relatam drama e culpam a construtora DMF pelos problemas estruturais. Em nota, a empreiteira diz possuir laudo que atesta a estabilidade da obra.

Trump diz que imprensa está "fora de controle"

Ataques de Trump à imprensa são comuns Carlos Barria/Reuters - 15.02.2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar a imprensa e disse que os meios de comunicação estão "totalmente fora de controle". "Escrevem histórias que carecem absolutamente de base nos fatos. Os jornalistas nem ao menos ligam para confirmar", afirmou Trump em sua conta no Twitter.

Samsung apresenta smartphone dobrável

Aparelho começará a ser comercializado em abril por cerca de R$ 7.365 Divulgação

A Samsung apresentou nesta quarta-feira (20) o Galaxy Fold, primeiro smartphone dobrável da marca sul-coreana. O aparelho, que começará a ser comercializado em abril por cerca de R$ 7.365 (US$ 1.980), tem 7,3 polegadas quando está completamente aberto.

Missão espacial de Israel à Lua está pronta

Israel pode ser a 4ª nação a alcançar a superfície lunar Joe Skipper/Reuters - 15.11.2018

A primeira espaçonave de Israel destinada à Lua está programada para decolar na Flórida nesta quinta-feira (21). Será a primeira missão lunar com financiamento privado. Caso a chegada à Lua se concretize, Israel será a quarta nação a alcançar a superfície lunar.