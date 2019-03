Do R7

As notícias mais importantes do dia 20 de março de 2019 A entrega da proposta de Previdência para os militares, o novo delegado do caso Marielle e a penhora da taça do Mundial do Corinthias foram destaque As notícias mais importantes do dia 20 de março de 2019

O dia 20 de março de 2019 foi marcado pela entrega da proposta de reforma da Previência dos militares na Câmara dos Deputados, a pesquisa encomendada pela Record TV que aponta que 36% aprovam a reforma da Previdência e o novo delegado que assume a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. Confira essas e outras notícias a seguir:

Proposta da Previdência dos militares é entregue

Bolsonaro entrega proposta em gesto simbólico na Câmara DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira (20), que o projeto de lei de reforma previdenciária dos militares pouparia de R$ 97,3 bilhões em dez anos. No entanto, um plano de restruturação da carreira das Forças Armadas vai custar cerca de R$ 86,8 bilhões nesse período, o que geraria uma economia líquida de R$ 10,4 bilhões.

Se comparado ao total que o governo planeja economizar com a reforma, a cifra dos militares representa apenas 1%.

Junto com o presidente Jair Bolsonaro, Guedes e outros ministros foram à Câmara dos Deputados, em um gesto simbólico, para entregar a proposta, que deve começar a tramitar na semana que vem.

Falha na comunicação prejudicou reforma

Paulo Guedes é um dos autores da proposta de reforma da Previdência MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Apontada por economistas e empresários como um ponto primordial de ajuste para o equilíbrio das contas do governo federal, a reforma da Previdência não tem obtido apoio da população e, segundo especialistas, a culpa é da comunicação ruim do governo sobre o tema.

Pesquisa exclusiva encomendada pela Record TV e realizada pela RealTime Big Data mostra que apenas 36% dos entrevistados aprovam a reforma, frente a 52% que desaprovam e 12% que afirmam que não sabem ou não responderam sobre o tema. Os detalhes da pesquisa serão mostrados no Jornal da Record desta quarta-feira (20).

Caso Marielle Franco tem novo delegado

A vereadora Marielle Franco foi morta a tiros há um ano no Rio de Janeiro Rodrigo Chadí /Fotoarena/Folhapress – 25.05.2017

O delegado Daniel Rosa vai assumir a DH-Capital (Delegacia de Homicídios) do Rio de Janeiro. Este é o departamento que está à frente das investigações do duplo assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, ocorrido há um ano no Rio de Janeiro.

Rosa substitui o delegado Giniton Lages que, a convite do governador Wilson Witzel, fará um intercâmbio de quatro meses na Itália. Segundo o governador do Rio, Giniton Lages fará um intercâmbio com a polícia italiana sobre máfia e crime organizado e também vai preparar um programa para a vinda de policiais italianos ao Rio.

Taça do Mundial do Corinthians volta a ser penhorada

Corinthians

De maneira unânime, em sessão da 17ª câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi decretada a penhora da taça do Mundial de 2012 do Corinthians.

Três desembargadores votaram pela suspensão da liminar que o clube havia conseguido, diante da cobrança de R$ 2,5 milhões por parte do Instituto Santanense de Ensino Superior. Ou seja, a taça poderá ir para leilão.

Para que isso não aconteça, o Corinthians terá de pagar a dívida. Ou tentar novamente a busca de novo recurso na justiça.

A questão vem sendo discutida desde 2010. O Instituto Santarense processou o Corinthians há nove anos. Alegando que o clube dificultava a passagem de alunos e funcionários a um campus que funcionava no Parque São Jorge.

Theresa May anuncia adiamento do Brexit

Theresa May oficializa adiamento de Brexit Jonathan Brady/Pool via REUTERS 20.3.2019

Theresa May fez um discurso para oficializar o adiamento do Brexit para 30 de junho nesta quarta-feira (20). A primeira-ministra criticou o Parlamento Britânico por não conseguir entrar em um acordo e que agora o Reino Unido não sairá da União Europeia no dia 29 de março, a data prometida.

"Nós não sairemos do bloco no dia 29 de março com um acordo. Esse atraso é um grande arrependimento para mim", desabafou May.

Durante o discurso, ela fez duras críticas e queixas ao Parlamento, que acusa de não conseguir entrar em um acordo. "Agora é hora dos parlamentares decidirem".

Escapou em Mariana. Morreu em Brumadinho

O soldador Erídio Dias, que tinha 32 anos, foi identificado como um dos mortos Reprodução / Facebook

O corpo do soldador contratado por uma empresa terceirizada da Vale, Erídio Dias, de 32 anos, foi identificado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Minas Gerais conforme informações de familiares. Dias escapou do rompimento da barragem da Samarco, empresa controlada pela Vale e BHP Billiton, em Mariana, em 2015, e estava desaparecido depois da tragédia em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também com represa de rejeitos da Vale, em 25 de janeiro de 2019.

mlkmvfdnv