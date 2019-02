As notícias mais importantes do dia 21 de fevereiro de 2019 Fechamento da fronteira entre a Venezuela e o Brasil e operação em busca de aeronaves usadas pelo tráfico marcaram as últimas horas Notícias do Dia

O dia 21 de fevereiro de 2019 foi marcado pelo fechamento da fronteira entre a Venezuela e o Brasil por decisão de Nicolás Maduro, que tenta impedir a entrada de materiais doados. Também aparecem entre os destaques do dia a busca por aeronaves usadas pelo tráfico e o anúncio de desativação do Minhocão, em São Paulo. Confira a seguir os principais acontecimentos das últimas horas:

Maduro fecha fronteira da Venezuela com o Brasil

Governador de RR diz que Exército Venezuelano chegou à fronteira às 15h30 Andres Martinez Casares/Reuters - 21.2.2019

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fechou fronteira do país com o Brasil após o governo do presidente Jair Bolsonaro prometer enviar ajuda humanitária ao país vizinho.

De acordo com o governador de Roraima, Antonio Denarium, tanques do Exército Venezuelano se posicionaram na fronteira às 15h30 desta quinta-feira (21) em uma tentativa de impedir a entrada de materiais doados na Venezuela por achar que se trata de uma forma de intervenção de países que apoiam a oposição.

PF busca 47 aeronaves usadas pelo tráfico

PF cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 7 Estados e no DF Divulgação/Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em sete Estados e no Distrito Federal para desarticular uma organização criminosa especializada no transporte aéreo de grandes quantidades de drogas para o Brasil, Estados Unidos e Europa. A ação bloqueou as contas bancárias de aproximadamente 100 pessoas, apreendeu 47 aeronaves e sequestrou 13 fazendas com mais de 10 mil cabeças de gado bovino.

Risco de rompimento de barragem interdita rodovia

BR-153 é a principal ligação entre Belo Horizonte e Ouro Preto Divulgação/Polícia Militar Rodoviária de MG

O risco de rompimento de barragem na mina Vargem Grande interditou, por tempo indeterminado, a BR-153, principal ligação entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Em quatro cidades do Estado de Minas Gerais, os alertas já deixam quase 1.000 pessoas fora de suas casas.

Em Brumadinho, o Corpo de Bombeiros localizou um almoxarifado soterrado na lama de rejeitos da barragem que rompeu no último dia 25 de janeiro.

São Paulo decide desativar Minhocão

Elevado João Goulart será transformado em um parque Dario Oliveira/Folhapress - 8.2.2018

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decidiu que o Elevado João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão, será desativado e transformado em um parque. A estimativa é de que as obras para adaptação das quatro faixas elevadas, construídas na década de 1970, comecem já no segundo semestre deste ano.

Políticos recebem pensão vitalícia de até R$ 30 mil

Beto Richa e outros ex-governadores recebe R$ 30.471,11 por mês Theo Marques/FramePhoto/Folhapress - 07.10.2018

Mesmo sem cargos, ex-governadores dos Estados do Paraná, Santa Catarina, Maranhão e Paraíba recebem aposentadorias vitalícias dos Estados que já governaram. Beto Richa (PSDB), Raimundo Colombo (PSD), Roseana Sarney (MDB) e Edison Lobão (MDB), por exemplo, tem vencimentos mensais de R$ 30.471,11 cada.

Prévia da inflação registra alta de 0,34% em fevereiro

Dados do IBGE mostram menor inflação para fevereiro desde 1994 Pixabay

A prévia da inflação oficial de preço aos consumidores brasileiros teve alta de 0,34% em fevereiro e registrou o menor índice para o mês desde 1994. Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que o resultado foi fruto das deflações dos setores de vestuário (-0,92%) e transportes (-0,46%).