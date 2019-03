As notícias mais importantes do dia 21 de março de 2019 Dia foi marcado pela prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco em desdobramento da Lava Jato do Rio de Janeiro Notícias do dia

O dia 21 de março de 2019 foi marcado pela prisão do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e do coronel Lima. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Confira essas e outras notícias a seguir:

Prisão de Michel Temer

Temer foi preso em São Paulo Nelson Antoine/ Estadão Conteúdo - 21.03.2019

O ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo na manhã desta quinta-feira (21) no âmbito da operação Lava Jato do Rio de Janeiro.

Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

As investigações apontam que Michel Temer é líder de uma organização que recebeu propina na construção da usina nuclear de Angra 3 por meio de contratos com empreiteiras. Temer ficará preso na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Antes havia sido determinado que ele ficaria na Unidade Prisional da Polícia Militar de Niterói, mesmo local onde está o ex-governador do Rio Luiz Fernando Pezão.

Prisão de Moreira Franco

Defesa diz que pedido de prisão "causa estranheza" Bruno Kelly/Reuters

O ex-ministro de Minas e Energia na gestão Temer, Moreira Franco, também foi preso nesta quinta na mesma operação que Temer. A defesa afirmou, em nota, que "causa estranheza" o decreto de prisão contra ele "vir de juiz de direito cuja competência não se encontra ainda firmada, em procedimento desconhecido até aqui".

O escritório Moraes Pitombo Advogados manifestou "inconformidade" com o decreto de prisão cautelar do ex-ministro. "Afinal, ele (Moreira Franco) encontra-se em lugar sabido, manifestou estar à disposição nas investigações em curso prestou depoimentos e se defendeu por escrito quando necessário", diz o comunicado.

Investigação contra Temer

Temer foi preso em São Paulo Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 04.08.2017

A organização criminosa comandada pelo ex-presidente Michel Temer, segundo o MPF (Ministério Público Federal), atuava há cerca de 40 anos e chegou a movimentar 1,8 bilhão em propinas. Um dos pilares do grupo era o coronel Lima, operador financeiro do grupo e responsável por solicitar às empresas contratadas pagamentos indevidos para prestação de serviço.

Coronel Lima é amigo de Temer, já foi preso pela Polícia Federal, é chamado pela filha de Temer de "tio" e viu sua empresa crescer justamente quando o ex-presidente foi secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Naufrágio no Iraque

Acidente deixou pelo menos 45 mortos no Iraque Ali Abbas/EFE - 21.3.2019

Pelo menos 45 pessoas morreram no naufrágio de uma barca que transferia mais de cem pessoas de uma margem para outra do rio Tigre, na cidade de Mossul, no Iraque, nesta quinta-feira (21).

A Defesa Civil da província de Ninawa afirma que a barca tinha capacidade para 50 pessoas, mas transportava 120 no momento do acidente.

Falhas no Facebook

Senhas ficaram acessíveis a 20 mil funcionários do Facebook REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

O Facebook informou nesta quinta-feira (21) que solucionou uma falha que expôs senhas de milhões de usuários armazenadas em formato legível dentro de seus sistemas internos a seus funcionários.

As senhas ficaram acessíveis a 20 mil funcionários do Facebook e datavam de 2012, segundo o blog KrebsOnSecurity, que reportou o problema pela primeira vez.

Segurança nas escolas

Massacre em Suzano deixou 10 mortos BBC NEWS BRASIL

Depois do massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), a gestão João Doria (PSDB) quer que o coordenador de cada unidade escolar no Estado tenha o telefone direto da polícia local. O objetivo seria priorizar as demandas e agilizar o atendimento em colégios de São Paulo.

Outras mudanças serão discutidas em uma reunião na manhã desta sexta-feira (22), entre as delegacias de ensino e os comandantes policiais de cada área. O pacote de segurança do governo do Estado prevê, ainda, aumento de rondas escolares.

Sequestro na Itália

Estudante de 13 anos evita o pior em sequestro de ônibus na Itália Reprodução via Reuters TV / 20.3.2019

Um motorista de ônibus, o italiano de origem senegalesa Ousseynou Sy, sequestrou um veículo com mais de 50 estudantes, na última quarta-feira (20), em Crema, a 50 km de Milão, na Itália. Ele cometeu o crime em protesto contra as políticas antiimigratórias do governo italiano.

Na ocasião, ele tentou furar um bloqueio da polícia, perdeu o controle do veículo e abteu contra uma mureta. Ele, então, espalhou gasolina pelo ônibus e ateou fogo, mas os policiais conseguiram retirar os estudantes em segurança.

Um adolescente de 13 anos, nascido no Egito, está sendo tratado como herói na Itália por ter ajudado a evitar a morte de dezenas de seus colegas que foram vítimas do sequestro. Ramy Shehata conseguiu esconder seu celular depois que o motorista do ônibus sequestrou o veículo e fez todos os passageiros entregarem seus aparelhos. Disfarçadamente, Ramy avisou a polícia a tempo.