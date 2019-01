As notícias mais importantes do dia 22 de janeiro de 2019 Discurso de Jair Bolsonaro em Davos, prisão de suspeitos pela morte de Marielle Franco e indicações ao Oscar 2019 marcaram o dia Destaques do Dia

Bolsonaro fez seu primeiro discurso em Davos BBC NEWS BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro discursou nesta terça-feira (22) pela primeira vez no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Em sua fala, ele se comprometeu em abrir a economia nacional, aumentar a eficiência do Brasil e reduzir as burocracias.

Bolsonaro ainda garantiu que a equipe econômica colocará o Brasil no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios no mundo.

Suspeitos pela morte de Marielle e Anderson

Suspeitos pela morte de Marielle foram presos Arquivo Pessoal

O MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) deflagrou a uma operação que resultou na prisão de cinco suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018. A ação contou com cerca de 140 agentes de segurança.

Indicados ao Oscar

Roma e A Favorita receberam o maior número de indicações ao Oscar Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de indicados ao Oscar 2019. Os filmes Roma e A Favorita receberam o maior número de indicações para a premiação que acontece no próximo dia 24 de fevereiro.

Avião cai com atacante à bordo

Equipes buscam por avião que levava Sala Eddy Lemaistre/Reuters - 22.1.2019

O avião que levava o atacante argentino Emiliano Sala para o País de Gales desapareceu no Canal da Mancha. Durante a tarde, o mau tempo suspendeu o resgate. Durante as buscas, foram localizados objetos flutuando no mar, mas ainda não se sabe se eles pertenciam à aeronave de Sala.

Criança desaparecida na Espanha

Equipe tenta localizar o menino Julen EFE/Daniel Pérez 20.01.2019

Um buraco vertical de 71 metros foi cavado na tentativa de resgatar a criança de dois anos que está presa em um poço de 100 metros de profundidade perto da cidade de Málaga, na Espanha, há oito dias.

"Chico Picadinho" deixará a prisão

Chico Picadinho está preso há 40 anos Reprodução/Rede Record

Francisco Costa Rocha, popularmente conhecido como “Chico Picadinho”, após esquartejar duas mulheres, deixará a prisão após 40 anos e será transferido para um hospital psiquiátrico em, no máximo, 120 dias. A decisão da juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da 1ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, leva em conta que "Chico" já ultrapassou o limite de 30 anos na prisão.

Diego renova com o Flamengo

Diego negou proposta para jogar nos Estados Unidos Reprodução / Instagram

O meio-campista Diego renovou contrato com o Flamengo e deve ficar no clube carioca até o fim de 2020. A decisão de Diego em permanecer no rubro-negro aconteceu mesmo ele receber uma proposta para defender as cores do Orlando City, dos Estados Unidos.