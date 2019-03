As notícias mais importantes do dia 22 de março de 2019 O silêncio de Temer em depoimento à PF e Maia dizendo que é o governo que deve conseguir os votos para a reforma da Previdência foram destaque notícias do dia

O dia 22 de março de 2019 foi marcado pelo silêncio do ex-presidente Michel Temer durante depoimento à Polícia Federal no Rio de Janeiro e a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que é responsabilidade do governo conseguir votos de deputados para aprovar o projeto de reforma da Previdência enviado ao Congresso. Confira essas e outras notícias a seguir:

O silêncio de Michel Temer

O ex-presidente Michel Temer durante a chegada à Superintendência da PF no Rio A8SE

O ex-presidente Michel Temer permaneceu em silêncio durante interrogatório, nesta sexta-feira (22), na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro, onde está preso desde ontem (21).

Mesmo preferindo ficar calado diante das acusações contra ele, o ex-presidente pediu ao delegado para consignar no termo da audiência que "não acha conveniente falar nesse momento até porque a decisão judicial e a manifestação do Ministério Público Federal o colocaram como chefe de quadrilha, inclusive num período em que não exercia função pública". Segundo Temer, a investigação que o levou à cadeia é um "rematado absurdo".

Maia joga responsabilidade para o governo

O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, que ameaçou deixar articulação Luis Macedo/Agência Câmara 08.03.2019

Após ameaçar abandonar as articulações para a aprovação da proposta de reforma da Previência na quinta-feira (21), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta sexta (22) que cabe ao governo conseguir os votos necessários para a aprovação do projeto de reforma previdenciária. Ele afirmou que continua como grande defensor da proposta e que vai defendê-la na Câmara, mas que o papel de formar maioria é do governo e dos ministros.

"Vou pautar (a reforma) quando o presidente disser que tem votos para votar. A responsabilidade do diálogo com os deputados daqui para frente passa a ser do governo. É ele que vai negociar com os deputados", disse.

Marcola vai para Brasília

Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como principal líder do PCC Estadão Conteúdo

O líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, foi transferido na manhã desta sexta-feira (22) do presídio federal em que cumpria pena, em Porto Velho, Rondônia, para o presídio federal de Brasília. No dia 13 de fevereiro, Marcola e outros 21 presos líderes do 1° e 2° escalão da facção criminosa foram removidos para a penitenciária de Rondônia.

Em Brasília, Marcola deve ficar preso na mesma unidade que o irmão mais novo, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, no Presídio Federal de Brasília.

Elize Matzunaga e seu marido Marcos, que foi morto e esquartejado Reprodução/Arquivo Pessoal

Elize Matsunaga tem a pena reduzida

A 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) reduziu nesta sexta-feira (22) em dois anos e seis meses a pena de Elize Araújo Kitano Matsunaga, condenada em 2016 pelo assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga. O STJ alegou que a redução da pena ocorreu em função do reconhecimento da atenuante da confissão. Ela teria confessado que matou e escondeu o marido. Com isso, pode deixar a prisão em 2035.

Segundo o STJ, Elize teve a pena por homicídio reduzida de 18 anos e nove meses de reclusão para 16 anos e três meses. O crime ocorreu em 2012. Segundo a denúncia, Elize matou o marido e, na tentativa de ocultar o crime, esquartejou o corpo.

Atirador de Suzano postou plano na web

O jovem Guilherme Taucci Monteiro, que participou do ataque a uma escola em Suzano Reprodução Facebook

Os perfis do Twitter e Youtube de Guilherme Taucci Monteiro, 17 anos, um dos autores do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, mostram obsessão e exaltação por massacres, armas e mensagens de ódio, além do manifesto objetivo de cometer um ato que entrasse para a história.

O R7 encontrou e selecionou publicações feitas pelo jovem desde fevereiro do ano passado até a semana do crime. Na conta do Twitter, as mensagens evidenciam um desprezo pela raça humana e o desejo de realizar algo que chamasse a atenção das pessoas. "Eu não tenho ódio das pessoas, apenas digamos assim que eu não me importo com elas, não me importo de usá-las para chegar a um objetivo", publicou o jovem.

Monotrilho de SP tem contrato rescindido

O monotrilho de São Paulo, obra prometida para 2014 que ainda não foi entregue Jhonny Morais/Futura Pres/Estadão Conteúdo - 01.02.2019

O Metrô rescindiu o contrato de construção do monotrilho da Linha 17 - Ouro, uma das obras prometidas para a Copa de 2014 pelo governo do Estado de São Paulo, mas que não foi entregue até hoje. Em nota, o governo ressaltou que a obra estava sendo conduzida em ritmo lento pelo consórcio.

O consórcio CMI, formado pelas empresas Andrade Gutierrez, CR Almeida e Scomi, é responsável pelo projeto e implantação das vias, fornecimento de trens e sistema de sinalização do monotrilho da Linha 17-Ouro. Procurado pela reportagem, o consórcio comandado pela empreiteira Andrade Gutierrez informou que não irá se manifestar sobre o assunto.

Bloqueio de celulares piratas no domingo

Celulares irregulares serão bloqueados pela Anatel em várias regiões do país Pixabay

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) inicia neste domingo (24) o bloqueio de celulares irregulares que foram habilitados a partir do dia 7 de janeiro de 2019. O bloqueio acontecerá nas regiões Norte (Amazonas, Roraima, Pará, Amapá), Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia) e Sudeste (Minas Gerais e São Paulo).

A ação faz parte do programa Celular Legal da Anatel, que está na sua última fase. Na ação já foram bloqueados 244.217 em todo o país e foram enviadas 531.446 mensagens de avisos para celulares irregulares até o momento.