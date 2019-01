As notícias mais importantes do dia 23 de janeiro de 2019 Morte do ator Caio Junqueira, criação de vagas formais e reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela foram destaques Destaques do Dia

O dia 23 de janeiro de 2019 foi marcado pela morte do ator Caio Junqueira, de 42 anos. Também movimentou o noticiário o primeiro resultado positivo do mercado de trabalho após três anos e o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Veja estes e outros destaques a seguir:

Juan Guaidó se declara presidente da Venezuela

Juan Guaidó se anunciou como novo presidente da Venezuela Reuters/Carlos Garcia Rawlins - 23.01.2019

O líder do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou nesta quarta-feira (23) que assumiu a presidência do país no lugar de Nicolás Maduro. A posição foi reconhecida por Jair Bolsonaro e pelo presidente dos Estados Unidos, Dolnald Trump. Após o anúncio, Maduro comunicou o rompimento de relações diplomáticas com o país norte-americano.

Morre Caio Junqueira

Caio Junqueira estava internado deste o dia 16 de janeiro RecordTV/Divulgação

O ator Caio Junqueira, de 42 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (23) no Rio de Janeiro. Ele, que atuava desde os nove anos, estava internado deste o dia 16 de janeiro no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, após sofrer um grave acidente de carro. A morte de Junqueira foi lamentada por inúmeros famosos.

Brasil volta a criar empregos formais

Brasil fechou 2018 com a criação de 529.554 vagas formais Evandro Leal/Agência Freelancer/Folhapress - 16.07.2018

O Brasil voltou a criar vagas de trabalho com carteira assinada em 2018 após três resultados negativos seguidos. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o número de contratações formais foi 529.554 superior ao de demissões no período.

'Se errou, terá de pagar', diz Bolsonaro sobre Flávio

"Se Flávio errou, ele terá de pagar o preço", afirmou Bolsonaro Markus Schreiber/Associated Press/Estadão Conteúdo - 22.01.2019

O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quarta-feira as suspeitas contra o filho Flávio Bolsonaro. De acordo com o presidente, se os fatos forem confirmados, Flávio "terá que pagar" e ser punido pelas acusações. "Se por acaso Flávio errou e isso ficar provado, eu lamento como pai. Se Flávio errou, ele terá de pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar", disse em entrevista à TV Bloomberg em Davos, na Suíça.

Eduardo Paes tem bens bloqueados

Denúncia contra Paes foi aceita pela 26ª Vara Criminal do Rio Marcelo Fonseca/Folhapress - 7.10.2018

A denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) foi recebida pela 26ª Vara Criminal do Rio, que também determinou o bloqueio de bens no valor de até R$ 7,43 milhões do ex-prefeito e dos demais investigados no caso.

Resgate de menino na Espanha

Escavação de túnel paralelo foi concluída nesta quarta-feira Jon Nazca/Reuters - 20.01.2019

O resgate do menino Julen, de apenas dois anos, que está desaparecido na cidade de Málaga, na Espanha, ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (23) com o fim da escavação de um poço de 60 metros. Agora, as equipes de resgate e mineiros já se preparam para entrar em túnel e começar as escavações manuais para resgatar o garoto.

Cruzeiro contrata Rodriguinho

Ex-corintiano chega para reforçar o time mineiro Reprodução/Twitter/Cruzeiro

O Cruzeiro oficializou a contratação do ex-corintiano Rodriguinho, que estava no Pyramids, do Egito. O meio-campista de 30 anos entra para a lista de reforços do time mineiro para a temporada de 2019.