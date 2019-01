Alexandre Garcia, do R7

As notícias mais importantes do dia 24 de janeiro de 2019 Lista de aprovados na Fuvest, início do resgate de menino na Espanha e nova lesão de Neymar aparecem entre os destaques Notícias do Dia

O noticiário do dia 24 de janeiro de 2019 foi marcado pelo início da operação de resgate ao menino Julen, de dois anos, que está preso em um poço de água na Espanha. Também foram destaque os protestos contra Nicolás Maduro, a nova lesão de Neymar e o fim das buscas pelo jogador Emiliano Sala. Veja os acontecimentos:

Começa o resgate do menino Julen

Menino Julen já está preso há 11 dias em caverna na Espanha Jon Nazca/Reuters - 24.01.2019

Engenheiros e mineiros desceram na tarde desta quinta-feira (24) no buraco de 70 metros para resgatar o menino Julen, que está preso há 11 dias em um poço na Espanha. O grupo ainda precisa escavar uma galeria perpendicular para chegar ao local onde a criança está presa.

Generais ratificam apoio a Maduro

Protestos contra Maduro já registram 16 mortes Carlos Garcia Rawlins/Reuters - 23.01.2019

Os generais da Venezuela ratificaram o apoio a Nicolás Maduro. A declaração ocorre um dia após o presidente do parlamento venezuelano, Juan Guaidó, se autoproclamar como presidente interino do país. Em meio a protestos contra Maduro, os Estados Unidos rejeitaram o rompimento dos laços diplomáticos com a Venezuela, a União Europeia defendeu a realização de eleições livres no país e o número de mortos em manifestações contra Maduro subiu para 16.

Fuvest divulga lista de aprovados

Lista apresenta a primeira chamada para 8.362 da USP Luiz Claudio Barbosa/Código19/Folhapress - 06.01.2019

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou a lista dos estudantes aprovados na primeira chamada para as 8.362 vagas disponíveis do vestibular 2019. Os convocados para os cursos de graduação devem fazer a matrícula virtual, diretamente no site da USP, e presencial, na própria universidade.

Operação mira membros do PCC

Operação cumpriu mandados de prisão temporária Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para prender integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) que atuam dentro e fora do Estado. A ação contou com 39 mandados de prisão temporária expedidos.

Neymar tem nova lesão

Neymar lesiono novamente o quinto metatarso Charles Platiau/Reuters - 19.01.2019

O Paris Saint-Germain confirmou uma nova lesão no quinto metatarso do atacante brasileiro Neymar, o mesmo local em que o camisa 10 lesionou a quatro meses antes da Copa do Mundo.

Buscas por avião com Sala são encerradas

Emiliano Sala estava à bordo de avião desaparecido Reprodução/Instagram/emilianosala9

A polícia encerrou as buscas pelo avião que transportava o jogador Emiliano Sala. Autoridades afirmam que o Canal da Mancha foi totalmente rastreado e não foi encontrado nenhum vestígio da aeronave. Segundo um especialista, o modelo de avião que transportava Sala tem histórico de queda e que já tinha caído em 160 ocasiões anteriores.