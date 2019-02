Do R7

As notícias mais importantes do dia 25 de fevereiro de 2019 Últimas horas foram marcadas por reunião do Grupo de Lima, cerimônia do Oscar e morte do jornalista Roberto Avallone Notícias do Dia

O dia 25 de fevereiro de 2019 foi marcado pela reunião do Grupo de Lima sobre a crise na Venezuela. A morte do jornalista esportivo Roberto Avallone e os premiados do Oscar também foram destaque nas últimas horas. Confira a seguir:

Mourão: Venezuela não sairá sozinha de regime chavista

Grupo de Lima se reuniu para discutir crise política e humanitária na Venezuela REUTERS/Luisa Gonzalez 25.02.2019

O Grupo de Lima se reuniu para discutir a crise política e humanitária na Venezuela. No encontro, o vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, afirmou que o país vizinho não conseguirá se livrar sozinha da "opressão do regime chavista". Também presente na reunião, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, faz alerta a militares venezuelanos e pediu para que eles apoiem o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, que tem 100% de apoio de Donald Trump.

"Green Book: O Guia" ganha Oscar de melhor filme

Bohemian Rhapsody foi o filme mais premiado da 91ª edição do prêmio Mike Blake/Reuters - 25.2.2019

O filme "Green Book: O Guia", que conta a história de amizade entre um motorista branco e um pianista negro durante a segregação racial nos Estados Unidos, conquistou o Oscar de melhor filme na 91ª edição do prêmio. Com quatro estatuetas, Bohemian Rhapsody foi o filme mais premiado da cerimônia.

Tragédia em Brumadinho completa um mês

Tragédia já contabiliza 179 mortes e 131 seguem desaparecidos Corpo de Bombeiros/Divulgação

O rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG) completou um mês nesta segunda-feira (25). A tragédia já contabiliza 179 mortes e outras 131 pessoas seguem desaparecidas. Diante da tragédia, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou a lei que determina a eliminação das barragens inativas alteadas pelo método a montante, assim como a de Brumadinho, até 2022.

Rachadura vai liberar iceberg maior do que Nova York

Estima-se que o bloco de gelo terá cerca de 1.700 km² Nasa Earth Observatory

Uma rachadura na plataforma de gelo na Antártica está perto de liberar um iceberg duas vezes maior do que a cidade de Nova York, de acordo com informações da Nasa. Estima-se que o bloco de gelo terá cerca de 1.700 km².

Bilhete Único é limitado a 2 integrações em 3 horas

Decisão vale para integrações do Bilhete Único com o vale-transporte Avener Prado/Folhapress - 01.04.2017

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, reduziu o número de embarques na integração do Bilhete Único com o vale-transporte. Agora só poderão ser feitos apenas dois embarques em três horas. Até então, era possível embarcar em até quatro linhas no período de duas horas.

Jornalista Roberto Avallone morre aos 72 anos

Avallone sofreu uma parada cardíaca Alexia Santi/Divulgação

O jornalista esportivo Roberto Francisco Avallone, 72 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca. O anúncio da morte foi seguido por diversas homenagens prestadas por clubes e jornalistas.

Pacaembu não será usado no Brasileiro 2019

CBF pediu adaptações no sistema de iluminação do estádio Felipe Rau/Agência Estado/22-09-08

O Pacaembu não poderá receber jogos do Campeonato Brasileiro deste ano por determinação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que pediu adaptações no sistema de iluminação do estádio. A solicitação foi negada pela Prefeitura de São Paulo sob o argumento de que o ajuste poderia atrapalhar o projeto de conceder o estádio à iniciativa privada.