As notícias mais importantes do dia 25 de março de 2019 Soltura do ex-presidente Michel Temer pela Justiça e reunião em que o presidente Bolsonaro pediu aos ministros foco na reforma foram destaques notícias do dia

O dia 25 de março de 2019 foi marcado pela soltura do ex-presidente Michel Temer, preso desde quinta-feira pela Lava Jato, após a Justiça conceder habeas corpus para ele, para Moreira Franco e outras cinco pessoas. Outro destaque foi a reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros, onde ele pediu foco na reforma da Previdência e pacificação no Congresso. Confira essas e outras notícias a seguir:

Justiça manda soltar Temer

Temer estava preso desde quinta-feira (21), na Polícia Federal do Rio Werther Santana/Estadão Conteúdo - 21/03/19

O desembargador federal Ivan Athié, do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), mandou soltar nesta segunda-feira (25) ex-presidente Michel Temer, preso pela Lava Jato do Rio de Janeiro na manhã da última quinta-feira (21).

Athié, que concedeu o habeas corpus a Temer, diz em sua decisão que está mantendo as garantias constitucionais do ex-presidente.

A decisão também inclui a liberdade do ex-ministro Moreira Franco, de João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, apontado como operador financeiro do suposto esquema criminoso e de mais cinco investigados Operação Descontaminação, que estavam detidos desde a última quinta, por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ministério Público Federal vai recorrer.

Caminhoneiros não descartam nova greve

Categoria está insatisfeita com a falta de fiscalização da tabela de fretes Pedro Ladeira/Folhapress

Lideranças de caminhoneiros de todo o país estão dialogando com o governo para acertar detalhes sobre o piso mínimo da tabela de fretes e também sobre o preço do óleo diesel. Na última semana, entidades de caminhoneiros se reuniram com o Ministério de Infraestrutura e com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Ao R7, Haroldo Christensen, assessor de comunicação da Fecamsp (Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de São Paulo), declarou que o desejo dos caminhoneiros é de que a conversa evite a paralisação.

“Nós, como entidade Fecamsp, não entendemos que a paralisação da categoria seja uma atitude viável. Não apoiamos uma greve, queremos negociação porque entendemos que há uma possibilidade de nos acertamos, mas não está descartada a paralisação”, declara Christensen.

Dengue cresce 224% no país

Mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue Léo Ramos Chaves

A dengue avança no Brasil. O número de casos da doença entre janeiro e 16 de março já chega a 229.064, um aumento de 224% em relação ao mesmo período do ano passado. Três Estados - Tocantins, Acre, Mato Grosso do Sul - já estão em epidemia.

No Mato Grosso do Sul, alguns municípios decretaram situação de emergência. As mortes também tiveram um aumento importante. De acordo com o boletim lançado nesta segunda-feira (25), são 62 registros, 67% a mais do que em 2018.

Dos óbitos, 31 ocorreram no Estado de São Paulo, o equivalente a 50% do registro nacional. Para o Ministério da Saúde, São Paulo já desperta grande preocupação, em virtude do expressivo número de casos. Até o momento, são 83.045 prováveis, com uma proporção de 182,4 infecções a cada 100 mil habitantes. Os números são maiores do que os do ano passado.

Battisti confessa participação em assassinatos

Cesare Battisti disse que usou falsa inocência Max Rossi/Reuters - 14.01.2019

Em sua admissão de culpa à Justiça Italiana, Cesare Battisti afirmou que mentiu sobre sua participação nos assassinatos e assaltos pelos quais foi condenado na Itália para poder ser recebido por líderes de esquerda nos vários países pelos quais passou, tendo enganado inclusive o ex-presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva.

Battisti disse ao procurador Alberto Nobili, responsável por investigar a fuga de Battisti, que usou suas declarações de inocência para "obter apoios da extrema esquerda na França, no México, no Brasil e do próprio Lula". "Não tive nenhuma cobertura oculta", acrescentou.

O italiano também garantiu que não cometeu nenhum crime para se manter no Brasil, onde trabalhou inclusive como porteiro.

País cria 173 mil empregos

Brasil criou 173.139 empregos com carteira assinada em fevereiro Jorge Araújo/Folhapress - 8.1.2009

O país registrou, pelo terceiro mês seguido, a criação de empregos com carteira assinada. Segundo dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o saldo positivo de emprego formal chegou a 173.139 no último mês.

Esse foi o maior saldo positivo para fevereiro desde 2014 (260.823).

O resultado decorreu de 1.453.284 admissões e 1.280.145 demissões. O estoque do emprego formal alcançou 38,6 milhões de postos de trabalho.

Nos dois meses do ano, o saldo de geração de empregos formais chegou a 211.474. Nos 12 meses terminados em fevereiro, foram criados 575.226 postos de trabalho. Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, há sinalização de “retomada consistente” do emprego no país.

Bolsonaro pede foco na reforma

Presidente pede aos ministros busca pela pacificação no Congresso Esteban Felix/ Associated Press/ Estadão Conteúdo - 22.03.2019

Em reunião com ministros na manhã desta segunda-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro recomendou foco total esta semana para tentar viabilizar a proposta da reforma da Previdência, que enfrenta resistência no Congresso e é vista como o principal projeto do governo nos primeiros meses da administração.

Após divergências públicas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Bolsonaro também recomendou que os ministros busquem "pacificação" com a Casa, segundo auxiliares. Não se falou, no entanto, sobre um possível encontro entre Bolsonaro e o deputado, hipótese que chegou a ser ventilada na semana passada.

Bolsonaro e os ministros também discutiram no encontro a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros no País, que, segundo assessores, é "monitorada com atenção". A classe entende que os principais compromissos assumidos pelo governo Michel Temer no ano passado não estão sendo cumpridos. Os monitoramentos são feitos pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Participaram da reunião da manhã os ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Alberto Santos Cruz (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Segurança Institucional).

Apple lança série de serviços

Tim Cook, presidente da empresa, liderou as apresentações Reuters

Após se tornar a maior empresa do mundo vendendo alguns dos dispositivos de maior sucesso da história, a empresa diversificou sua carteira produtos e lançou uma série de serviços que promete atender todos os públicos.

O primeiro deles tem a ver com jornalismo. O Apple News Plus é uma grande adição ao tradicional Apple News, dessa vez com uma assinatura e uma série de revistas conhecidas nos Estados Unidos.

No anúncio, foi possível ver a presença de publicações como a Rolling Stone, Wired, New Yorker e Vanity Fair, além de grandes jornais, a exemplo do Los Angeles Times e Wall Street Journal. Segundo a empresa, são mais de 300 revistas, além de sites como The Cut e Tech Chrunch.