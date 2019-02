As notícias mais importantes do dia 26 de fevereiro de 2019 Validação de Roberto Campos Neto como presidente do BC, aprovação de Bolsonaro e dados sobre a violência contra a mulher marcaram o dia Notícias do Dia

O dia 26 de fevereiro de 2019 foi marcado pela aprovação do nome de Roberto Campos Neto para a presidência do BC (Banco Central). Também movimentaram o noticiário a pesquisa a respeito da avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro e dados sobre a violência contra a mulher no Brasil. Confira a seguir:

Governo Bolsonaro tem 38,9% de avaliação positiva

Aprovação de Bolsonaro foi medida pela pesquisa CNT/MDA Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15.01.2019

O governo do presidente Jair Bolsonaro é bem avaliado por 38,9% dos brasileiros, segundo pesquisa CNT/MDA. O levantamento aponta ainda que 45,6% dos entrevistados reprovam a reforma da Previdência e o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, é aprovado por 62% dos brasileiros.

Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil

Mais da metade das vítimas de violência doméstica não buscou apoio Pixabay

Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no Brasil em 2018. De acordo com a pesquisa, mais da metade (52%) das vítimas de violência doméstica não buscou apoio de familiares, amigos ou autoridades após a agressão. Ao mesmo tempo, dados do Datafolha apontam que 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no país ao longo dos últimos 12 meses.

Cabral admite que recebeu propina e quer colaborar

Sérgio Cabral disse ser viciado em poder e dinheiro Reprodução/MPF

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral confessou o recebimento de propina enquanto estava no comando do Estado e relatou supostas participações do advogado Regis Fichtner, ex-chefe da Casa Civil de sua gestão no Rio de Janeiro, nos esquemas e disse querer colaborar com as investigações. Em depoimento prestado nesta terça-feira (26), Cabral declarou que 99% das declarações feitas à Justiça por Carlos Miranda são verdadeiras e classificou como "vício" o apego que tem pelo poder e o dinheiro.

Senado aprova Campos Neto à presidência do BC

Nome de Campos Neto foi validado por 55 senadores Pedro França/Agência Senado - 26.2.2019

O plenário do Senado Federal aprovou, com 55 votos favoráveis, 6 contrários e uma abstenção, a indicação do economista Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central. Mais cedo, o nome dele já havia sido validado por unanimidade pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) da Casa após sabatina realizada pelos senadores.

Chuvas cancelam voos e fecham rodovia em São Paulo

Chuva causou estragos na capital paulista Suamy Beydoun/Estadão Conteúdo/26.02.2019

As pancadas de chuva que tiveram início na madrugada em São Paulo provocaram o cancelamento de voos, queda de árvores em muitas regiões e a interdição da rodovia Régis Bittencourt. O temporal deixou as zonas norte, sul, leste, oeste, sudeste, centro e as marginais Tietê e Pinheiros em estado de atenção desde as primeiras horas do dia.

Trump desembarca para 2º encontro com Kim Jong-un

Encontro dá sequência a negociações pela desnuclearização da Coreia do Norte Leah Millis/Reuters - 26.02.2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à cidade de Hanói, onde participará de um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. A cúpula com a presença dos dois chefes de estado dá sequência a uma rodada de negociações pela desnuclearização da península coreana.

Marta é eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil

Marta foi 6 vezes eleita a melhor jogadora de futebol do mundo Reprodução/Instagram/@martavsilva10

Seis vezes eleita a melhor jogadora de futebol do mundo, a brasileira Marta aparece como uma das mulheres mais poderosas do país em ranking da revista de negócios "Forbes Brasil". Apelidada de "rainha do futebol", Marta é maior artilheira da história das seleção brasileira, com 104 gols, e é a única mulher homenageada na calçada da fama do Maracanã.