As notícias mais importantes do dia 26 de março de 2019 Desistência do ministro Guedes de participar de reunião na CCJ e o apoio dos líderes na Câmara à proposta de reforma com vetos foram destaques

O dia 26 de março de 2019 foi marcado pela desistência do ministro Paulo Guedes de participar de reunião na CCJ, que provocou atritos entre a Câmara e o Planalto. Outro destaque foi o apoio de líderes de 13 partidos à reforma da Previdência, mas com vetos no benefício de idosos pobres e na aposentadoria rural. Confira essas e outras notícias a seguir:

Guedes desiste de ir à CCJ

O ministro da Economia, Paulo Guedes Fátima Meira/ Futura Press/ Estadão Conteúdo - 25.03.2019

O ministro da Economia, Paulo Guedes, não foi nesta terça-feira (28) à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados para debater sobre a reforma da Previdência, enviando no seu lugar o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, que não foi ouvido pelos parlamentares.

À tarde, governo e oposição fecharam acordo para que o ministro compareça à CCJ no dia 3 de abril - quarta-feira da próxima semana.

O presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), exigiu que o novo acordo seja cumprido.

Dívidas com União passam de R$ 2 tri

A dívida total com a União é de R$ 2,196 trilhões Reprodução / Pixabay

Os devedores da União chegaram a 4,6 milhões, em 2018. A dívida total é de R$ 2,196 trilhões, sendo que 44,8% desse valor é considerado irrecuperável, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), divulgados nesta terça (26).

Os grandes devedores, aqueles com débitos acima de R$ 15 milhões, chegaram a 28.339, mas eles só representam 1% do total. Apesar de serem em menor número, eles são responsáveis por 62% da dívida ativa da União e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor total de R$ 1,368 trilhão.

Segundo a PFGN, do total da dívida ativa, 71% são débitos tributários, 22% são previdenciários, 6% não tributários (como multas) e 1% são referentes ao FGTS.

Charles visita Cuba

Charles e Camilla posaram com estátua de John Lennon Ernesto Mastrascusa / EFE / 26.3.2019

O príncipe Charles e a mulher, Camilla, se encontraram com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, na segunda-feira (25), durante a primeira visita oficial de membros da realeza britânica à ilha caribenha, apesar de os Estados Unidos, os maiores aliados do Reino Unido, estarem tentando isolar o governo comunista.

Durante a visita, Charles e Camilla foram rodeados por uma multidão nesta terça-feira (26) no parque dedicado a John Lennon em Havana, onde eram esperados por membros de um clube de motos e carros clássicos britânicos, ao som de músicas antológicas dos Beatles.

Líderes apoiam reforma, mas com veto

Treze partidos pretendem retirar dois pontos do texto Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Líderes de 13 partidos que formam o bloco informal 'Centrão' divulgaram um documento em que apoiam a reforma da Previdência enviada pelo governo Jair Bolsonaro, mas ressaltaram que pretendem retirar dois pontos do texto: as mudanças no benefício assistencial pago a idosos e pessoas com BPC (deficiência de baixa renda) e na aposentadoria rural.

Os partidos são: PSDB, DEM, PP, PR, PRB, PSD, PTB, SD, MDB, Podemos, Cidadania, PROS e Patriota. Juntas, essas bancadas somam 291 dos 513 deputados. Inicialmente, o movimento contou com líderes de 11 partidos, mais dois aderiram ao ato depois.

Susto no aeroporto de Confins

Fogo assustou passageiros em Confins (MG) Divulgação

Um princípio de incêndio em um carrinho de malas assustou os passageiros de um avião no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, no início da tarde desta terça-feira (26).

O equipamento estava sendo usado no desembarque do voo de um Airbus A320, que vinha de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Latam, o fogo não chegou a atingir a aeronave e não afetou o funcionamento do aeroporto. Contudo, imagens mostram as chamas bem próximas ao avião. O desembarque dos passageiros foi feito com segurança. Segundo o aeroporto, não houve atrasos nem cancelamentos de voos.

Novo apagão na Venezuela

Governo venezuelano avalia o alcance do apagão Carlos Garcia Rawlins/ Reuters - 26.3.2019

O governo de Nicolás Maduro afirmou que o segundo apagão na Venezuela, que aconteceu nesta segunda-feira (25), foi o resultado de outro ataque contra a hidrelétrica do Guri, a principal do país.

"Foi cometido exatamente à 21h50 (horário local) um ataque de magnitude no pátio dos autotransformadores da usina hidrelétrica de Guri", disse o ministro de Comunicação, Jorge Rodríguez, à televisão local. Ele ainda afirmou que como consequência do ataque "aconteceu uma queda da transmissão das linhas importantes que são distribuídas desde Guri", embora não tenha detalhado o impacto que teve a interrupção em todo o país.

Brasil vence República Tcheca de virada

Firmino fez o seu gol no início do segundo tempo David W Cerny/Reuters/26-03-19

A seleção brasileira sofreu no primeiro tempo mas, com um segundo tempo eficiente, venceu a República Tcheca, por 3 a 1, nesta terça-feira (26), em amistoso na cidade de Praga.

O time se recuperou na etapa final, após um primeiro tempo apático, em que foi controlado pelo adversário. Gabriel Jesus, que entrou no segundo tempo, fez dois gols. Firmino marcou um.

Foi o último jogo da seleção comandada por Tite antes da convocação do treinador para a Copa América. A lista será anunciada no dia 17 de maio e a competição tem início no dia 14 de junho, com o Brasil enfrentando a Bolívia, no Morumbi.