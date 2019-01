As notícias mais importantes do dia 28 de janeiro de 2019 Relatório que atestava estabilidade de barragem em Brumadinho, número atualizado para 65 mortes e tornado em Cuba foram destaques As notícias mais importantes do dia 23 de janeiro de 2019

O dia 28 de janeiro de 2019 foi marcado pelas buscas por desaparecidos após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG). Também movimentou o noticiário a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e um tornado em Cuba que deixou 3 mortos e mais de 100 feridos. Veja estes e outros destaques a seguir:

Relatório atestou risco baixo para barragem em 2018

Relatório atestou risco mínimo para barragem em 2018 Reprodução

Um relatório obtido com exclusividade pela Record TV atestava a estabilidade da Barragem I, da Mina do Córrego do Feijão. A estrutura, que rompeu na sexta-feira, provocando a tragédia em Brumadinho, foi classificada como de baixo risco pelo engenheiro civil Makoto Namba, da empresa Tuv Sud Bureau de Projetos.

Defesa Civil diz que são 65 mortos em desastre

Parentes criticam a demora por buscas por vítimas Pablo Nascimento/R7 MG

A Defesa Civil de Minas informou, durante coletiva na noite desta segunda-feira (28), que 65 pessoas morreram no rompimento de barragem, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Outras 279 continuam desaparecidas na área de derramamento de rejeitos.

Bolsonaro retira bolsa de colostomia

Jair Bolsonaro publicou vídeo pouco antes de sua cirurgia Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Israelita Albert Einstein após passar por uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. O procedimento teve duração de sete horas.

Tornado deixa 3 mortos e 172 feridos em Cuba

Tornado atingiu principalmente distrito de Regla Jorge Elías/Flickr/CC BY 2.0

Pelo menos três pessoas morreram e 172 ficaram feridas por um tornado que atingiu na madrugada desta segunda-feira (28) o distrito de Regla, em Havana, informou o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

35 mortos e 850 presos em protestos na Venezuela

Protestos contra Maduro deixaram 35 mortos REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Os protestos contra o governo que ocorreram na Venezuela na última semana tiveram 35 mortos e 850 detidos, segundo um balanço apresentado nesta segunda-feira (28) por várias organizações não governamentais.

Família de Sala sobrevoa ilha onde avião desapareceu

Familiares de Emiliano Sala estão na ilha de Guernsey, no Canal da Mancha Reprodução Reuters

Familiares do atacante Emiliano Sala retomaram nesta segunda-feira (28) as buscas pelo avião desaparecido com o jogador e o piloto David Ibbotson há uma semana, no Canal da Mancha, que liga a França ao Reino Unido.

Neymar fratura novamente dedinho do pé direito

Neymar fraturou o dedinho do pé direito na última quarta-feira Charles Platiau/Reuters - 23.1.2019

O jornal francês "Le Parisien" afirmou nesta segunda-feira (28) que por meio de radiografias foi constatada nova fratura no quinto metatarso (dedinho) do pé direito de Neymar, o mesmo operado em março de 2018.