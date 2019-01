As notícias mais importantes do dia 29 de janeiro de 2019 Prisão temporária de engenheiros da Vale, evolução clínica do presidente Jair Bolsonaro e praias impróprias em Arraial do Cabo (RJ) marcaram o dia Notícias do Dia

O dia 29 de janeiro de 2019 foi marcado pela prisão de funcionários da Vale que teriam analisado a segurança da barragem da mineradora na cidade de Brumadinho (MG) e pela revolta da ativista Luisa Mell com a ordem para executar animais na região. Também foram destaque a evolução clínica do presidente Jair Bolsonaro após a retirada da bolsa de colostomia. Veja estes e outros destaques a seguir:

Funcionários da Vale são presos

Juíza avalia que "havia meios de se evitar tragédia" de Brumadinho Pablo Nascimento/R7 MG

Dois engenheiros que teriam atestado a segurança da barragem que rompeu em Brumadinho (MG) e três funcionários da Vale diretamente envolvidos e responsáveis pelo empreendimento foram presos na manhã desta terça-feira (29) após mandados serem expedidos pela Justiça de Minas Gerais. Segundo a juíza que determinou as prisões temporárias, Perla Saliba Brito, "havia meios de se evitar tragédia".

Documentos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais mostraram também que a Vale pretendia explorar a barragem que rompeu pelo menos até 2032.

"Estou bem", diz Bolsonaro após cirurgia

Bolsonaro encontra-se em estado estável Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro utilizou sua conta no Twitter para comentar seu estado de saúde um dia após realizar a cirurgia para retirar a bolsa de colostomia. "Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e a todos vocês pelas orações! Estou bem", destacou Bolsonaro, que está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O último boletim médico aponta que Bolsonaro encontra-se em estado estável, segue em jejum oral e apresentou bom desempenho na fisioterapia. Ele deve reassumir a Presidência já nesta quarta-feira (30), às 7h.

Brasil cai em ranking contra corrupção

Ranking da Transparência Internacional mostra Brasil na pior posição desde 2012 Douglas Magno/O Tempo/Folhapress

O Brasil caiu nove posições no ranking que mede a percepção da corrupção e amarga a 105ª colocação no levantamento da Transparência Internacional realizado com 180 países. Com 35 pontos em uma nota que varia entre 0 e 100, o Brasil amarga o pior desempenho no IPC (Índice de Percepção da Corrupção) desde 2012.

Vazamento deixa praias improprias no Rio

Prainha é um dos locais impróprios para banho Wikimedia Commons

Três praias e uma lagoa de Arraial do Cabo (RJ) ficaram impróprias para banho após chuvas causarem o rompimento de tubulações na região dos lagos fluminense. A orientação da Guarda Ambiental Marítima é de que os banhistas evitem entrar na água na Prainha, nos Lagos de Monte Alto e nas praias dos Anjos e do Forno.

Finalizada 1ª versão de MP sobre ensino em casa

Medida Provisória vai regulamentar o ensino domiciliar no Brasil Fátima Meira/Futura Press/Folhapress - 02.01.2019

O Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos afirmou que concluiu a primeira versão da MP (Medida Provisória) que irá regulamentar o ensino domiciliar no Brasil. Segundo a pasta, os detalhes do normativo deverão ser divulgados somente quando o texto for finalizado, após possíveis revisões na Casa Civil e no Congresso Nacional.

Luisa Mell denuncia execução de animais em Minas

Ativista disse estar "indignada" pelas execuções Adriano Machado/Reuters - 27.01.2019

A ativista Luisa Mell disse estar indignada ao saber que agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) a bordo de um helicóptero executaram a tiros animais ilhados, presos na lama ou feridos após uma barragem da Vale se romper na cidade de Brumadinho (MG). Luisa classificou a decisão do chefe da Defesa Civil de Minas, coronel Evandro Geraldo Borges, como uma "palhaçada" e lamentou a autorização da CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) para as execuções.

PSG vai decidir sobre cirurgia de Neymar

Neymar pode perder as oitavas de final da Liga dos Campeões Charles Platiau/Reuters - 19.01.2019

O Paris Saint-Germain será responsável pela decisão sobre a realização de uma cirurgia no pé direito do atacante Neymar. De acordo com o jornal espanhol 'As', a decisão foi tomada mesmo com a ida do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, a Paris. Com ou sem cirurgia, o craque brasileiro corre o risco de perder os dois jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões.