As notícias mais importantes do dia 3 de abril de 2019 A audiência pública na CCJ da Câmara dos Deputados sobre a reforma da Previdência, com o ministro da Economia Paulo Guedes, foi o destaque

Em audiência na CCJ, o ministro Paulo Guedes destacou que a aposentadoria média dos parlamentares é de R$ 28 mil, enquanto a dos trabalhadores que recebem pelo INSS é de R$ 1,4 mil. Outro destaque é o calendário do Campeonato Brasileiro que começa com São Paulo x Botafogo no dia 27 de abril. Confira essas e outras notícias a seguir:

Ministro Paulo Guedes participa de audiência na CCJ

Guedes fala sobre a Reforma da Previdência, em reunião da Comissão de Constituição e Justiça FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em audiência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), da Câmara dos Deputados, realizada nesta quarta-feira (3), que o governo, no ano passado, gastou dez vezes mais com a Previdência Social do que com a Educação.

"Foram gastos R$ 700 bilhões com a Previdência, no ano passado, e R$ 70 bilhões com Educação. Gastamos dez vezes mais com a Previdência do que com nosso futuro", disse. Guedes comentou que o seu papel na gestão Bolsonaro é relativamente simples. “Não cabe a mim, sinceramente, entrar em debate político. É entregar o texto (da reforma da Previdência)”.

Onyx defende reunião com partidos

O ministro Onyx Lorenzoni falou de encontros do presidente Bolsonaro com partidos Marcelo Camargo/Agência Brasil 15.01.2019

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), afirmou que a série de encontros entre o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e os o dirigentes dos principais partidos políticos é o primeiro passo para abrir o governo às outras legendas. Oficialmente, só o PSL faz apoio formal ao governo, o que não se traduz necessariamente em cargos.

Para o ministro, primeiro é necessário o diálogo para depois convidar e "abrir as portas". "Para que tenhamos uma base constituída, a gente precisa dialogar, convidar e abrir as portas", afirmou o ministro nesta quarta-feira (3). Bolsonaro recebe os presidentes das siglas para tratar da aprovação da reforma da Previdência na Câmara e no Senado. O presidente do PSDB e ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin é um dos que vão participar da reunião com Bolsonaro na quinta-feira (4).

Keanu Reeves negocia produção em SP

Ator americano se encontrou com o governador João Doria e com o prefeito Bruno Covas MARCELO CHELLO/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O ator americano Keanu Reeves está de passagem por São Paulo em negociações para filmar uma nova produção pela cidade. O 'Sr Matrix' chegou à capital paulista na tarde de terça-feira (2). O intérprete de John Wick tirou fotos com fãs surpresos no aeroporto e seguiu para o seu hotel, onde fez um lanche rápido e acenou para fãs que gritavam por seu nome na rua.

Reeves está acompanhado de uma equipe técnica e se encontrou com secretário de cultura Alê Youssef e a Presidente da SP Cine, Laís Bodansky. O ator já conversou com o prefeito Bruno Covas e com o governador João Doria. É comum que produtoras internacionais busquem cidades que oferecem impostos reduzidos para o financiamento da obra, reduzindo custos.

WhatsApp cria recurso para decidir grupos

Novo recurso do WhatsApp ajuda a diminuir número de grupos no aplicativo A8SE

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (3) um recurso que dará mais controle aos usuários sobre quais grupos deseja fazer parte. Com um ajuste nas configurações, agora é possível escolher quem pode adicionar o seu número em uma nova conversa.

Para ativá-lo, abra as Configurações do app, e então toque em Conta, Privacidade, Grupos e selecione uma das três opções: "Ninguém", "Meus contatos", ou "Todos".

"Ninguém" significa que você terá que aprovar a entrada em cada grupo para o qual foi convidado. O convite ficará disponível por até três dias, após esse prazo expira. "Meus contatos" significa que somente usuários da lista de contatos poderão adicionar o número a um grupo.

Pelé passa mal e é medicado em Paris

Pelé e Mbappé participam de evento publicitário em Paris Ian Langsdon/EFE/02-04-19

Pelé passou mal na noite desta terça-feira (2), em Paris. O eterno camisa 10 da Seleção Brasileira teve uma febre alta e precisou ser medicado. Aos 78 anos, Pelé havia participado de um evento publicitário ao lado do atacante do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. O brasileiro postou uma foto com Mbappé em perfil no Facebook. "Falamos sobre gols, Copas do Mundo e relógios. Grande encontro!", escreveu o tricampeão mundial.

Desde pelo menos o fim de 2012 que o estado de saúde de Pelé tem preocupado parentes, amigos e fãs, quando colocou uma prótese no quadril por causa de uma fibrose.

São Paulo x Botafogo abrem o Brasileirão

Rodada inicial terá duelo de São Paulo de Pato contra Botafogo de Diego Souza Montagem / Reprodução - Twitter

A partida entre São Paulo x Botafogo vai abrir o Campeonato Brasileiro de 2019 no dia 27 de abril, um sábado. O jogo está marcado para às 16h e vai ocorrer no estádio do Morumbi, em São Paulo. A competição, disputada entre 20 clubes no sistema de pontos corridos, vai até 8 de dezembro.

Ainda no sábado, o Atlético-MG pega o Avaí, que volta à elite nacional, a Chapecoense encara o Internacional e o Flamengo faz clássico contra o Cruzeiro.

No domingo, o Brasileirão terá mais seis partidas. O Palmeiras, atual campeão, recebe o Fortaleza, vencedor da Série B do Brasileirão em 2018. O Grêmio enfrenta o Santos em Porto Alegre. Já o Bahia pega o Corinthians na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).