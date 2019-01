As notícias mais importantes do dia 30 de janeiro de 2019 Vídeo do desespero após rompimento da barragem de Brumadinho, denúncia contra a Vale e poltronas que podem ser do avião de Sala foram destaques Notícias do Dia, mais importantes

O dia 30 de janeiro de 2019 foi marcado pela revelação de um vídeo obtido com exclusividade que mostra as pessoas desesperadas com o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. A denúncia na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) contra a Vale, empresa responsável pela barragem, também movimentou o noticiário. Confira a seguir estes e outros destaques das últimas horas:

Vale é denunciada por acionistas

Acionistas alegam que a mineradora ocultou informações Adriano Machado/Reuters - 30.1.2019

A Vale, empresa responsável pela barragem que cedeu na última sexta-feira (25) em Brumadinho, foi denunciada por acionistas sob acusação de manipular o mercado financeiro. Eles alegam que a mineradora ocultou informações relacionadas aos riscos socioambientais dos empreendimentos em Minas Gerais, no Pará e no Maranhão. Os funcionários da companhia que foram presos ontem (29) serão interrogados MPE (Ministério Público Estadual) e pela PF (Polícia Federal).

Vídeo mostra momento em que barragem rompeu

Filmagem retrata o desespero das pessoas em Brumadinho Reprodução

Em vídeos obtidos com exclusividade pelo R7 mostra inúmeras pessoas correndo no momento após o rompimento da barragem de Brumadinho.

Até a noite desta quarta-feira (30), 84 mortes já foram confirmadas em decorrência da tragédia e 276 pessoas seguem desaparecidas. Dois dos corpos identificados ao longo do dia eram do dono de uma das pousadas da cidade e do filho dele. As buscas foram interrompidas no final da tarde após uma chuva de granizo atingir a região.

Bolsonaro deixa a UTI

Presidente já caminha pelo corredor do hospital Adriano Machado/Reuters - 5.12.2018

O presidente Jair Bolsonaro deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein dois dias após a cirurgia realizada para remover uma bolsa de colostomia.

Com boa recuperação, ele já reassumiu as ações à frente da Presidência, caminha pelo corredor do hospital e tem feito exercícios e fisioterapia, mostrando boa evolução clínica. O presidente ainda deve evitar conversas para não acumular gases e vai despachar por escrito.

Homem atira em pedestres na França

Uma das vítimas do tiroteio encontra-se em estado grave Reprodução via Twitter

Um homem atirou contra pedestres e deixou ao menos cinco feridos na cidade de Bastia, na França. O incidente ocorreu no meio da tarde e deixou uma das vítimas em estado grave, segundo o jornal local Le Monde. A motivação do ataque ainda é desconhecida.

Localizadas possíveis partes de avião de Sala

Poltronas foram avistadas na região da França Reprodução/Instagram

Possíveis partes do avião que transportava o atacante argentino Emiliano Sala foram encontrados pela manhã. As autoridades revelam que foram avistadas duas poltronas na região de Normandia, na França. "As almofadas provavelmente viriam da aeronave desaparecida", destaca a Subdivisão de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido. que irá realizar uma busca submarina para tentar localizar o avião do argentino.

Vento e chuva destroem hangar em SP

Local foi atingido por ventos de 68 km/h Reprodução

Vento de 68 km/h e chuva de granizo destruíram um hangar no Aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo. Um vídeo mostra que o telhado da estrutura desabou sobre as três aeronaves estacionadas no local.

Lula não viaja para enterro do irmão

Genival Inácio da Silva, o Vavá, foi sepultado nesta quarta-feira Reprodução/Twitter/Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não deixar a prisão e comparecer ao velório do irmão Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá. A decisão do petista ocorreu mesmo após ele receber uma autorização do STF (Supremo Tribunal Federal) para ir a São Bernardo do Campo, em São Paulo, encontrar a família em uma unidade militar.