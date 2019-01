As notícias mais importantes do dia 31 de janeiro de 2019 Vale diz que sirene não disparou por causa da lama, PF deflagra a 59º fase da Lava Jato e EUA sofre com onda de frio extremo foram destaques As notícias mais importantes do dia 30 de janeiro de 2019

A tragédia em Brumadinho é o destaque neste 31 de janeiro de 2019. A Vale informou que as sirenes não foram acionadas por causa da “velocidade” do deslizamento e, por isso, as pessoas não conseguiram fugir. Além da repercussão do rompimento da barragem, a 59º fase da Operação Lava Jato movimentou o noticiário. Confira a seguir estes e outros destaques das últimas horas:

Sirene não disparou por causa da velocidade da lama

Até o momento, 238 pessoas continuam desaparecidas Adriano Machado/Reuters - 30.01.2019

A Vale informou que as sirenes de alerta da mina Córrego do Fundão, em Brumadinho (MG), não puderam ser acionadas após o rompimento da barragem principal, na sexta-feira (25), "devido à velocidade com que ocorreu o evento". Até agora, foram confirmadas 110 mortes. Outras 238 pessoas continuam desaparecidas.

Justiça bloqueia mais R$ 800 milhões da Vale

Empresa teve mais R$ 800 milhões bloqueados pela Justiça Adriano Machado/Reuters - 30.1.2019

A Vara do Trabalho de Betim (MG), determinou o bloqueio de mais R$ 800 milhões da mineradora Vale. O valor tem como objetivo assegurar a reparação dos danos morais coletivos dos atingidos pelo rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Ao todo, os valores bloqueados da mineradora no âmbito trabalhista somam R$ 1,6 bilhão.

Militares de Israel vão embora de Brumadinho

Tropas de Israel deixam Brumadinho Divulgação / Polícia Militar de Minas Gerais

Os integrantes da tropa de Exército de Israel deixam Brumadinho nesta quinta-feira, depois de ajudarem o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais no resgate de vítimas do rompimento de uma barragem da mineradora Vale. Bolsonaro agradeceu a atuação das tropas.

Polícia Federal deflagra a 59ª fase da Lava Jato

Polícia Federal investiga fraudes em contratos da Transpetro Marcelo Fonseca/Folhapress

A PF (Polícia Federal) cumpriu a 59ª fase da Operação Lava Jato. O empresário Wilson Quintela Filho, do Grupo Estre, um ex-executivo da empresa e um advogado foram presos. O foco da operação são os contratos fraudulentos da subsidiária da Petrobras, a Transpetro.

Piloto não tinha licença para transportar Sala

Sala está há dez dias desaparecido Reprodução/Instagram/@emilianosala9

O piloto originalmente contratado para levar o jogador argentino Sala para Cardiff teria repassado o serviço a um amigo, que teria dito estar ‘um pouco enferrujado’ mas, mesmo assim, aceitou o serviço. O desaparecimento do avião de Emiliano Sala completou dez dias nesta quinta.

Onda de frio extremo atinge EUA

Frio extremo causa morte nos EUA REUTERS/Pinar Istek 29.01.2019

Uma onda de frio polar derrubou perigosamente as temperaturas e provocou dez mortes no Meio-Oeste dos Estados Unidos. Chicago registrou -30ºC.