As notícias mais importantes do dia 4 de abril de 2019 Reuniões de Bolsonaro com líderes de partidos, a nova denúncia aceita pela Justiça contra o ex-presidente Temer e o assalto em Guararema são destaques

As reuniões do presidente Jair Bolsonaro com líderes de partidos em busca de apoio para a aprovação da proposta de reforma da Previdência, a nova denúncia aceita pela Justiça contra o ex-presidente Michel Temer, que virou réu pela quarta vez, e a tentativa de roubo que resultou em 11 mortes em Guararema (Grande SP) estão entre os destaques desta quinta (4). Confira essas e outras notícias a seguir:

Presidente se reúne com líderes de partidos

Bolsonaro reuniu-se com líderes de partidos e disse que 'tudo ocorreu em alto nível' Esteban Felix/ Associated Press/ Estadão Conteúdo - 22.03.2019

Após realizar reuniões com presidentes e líderes de partidos políticos, nesta quinta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter que "tudo ocorreu em alto nível" e "nada se falou sobre cargos". Para ele, as primeiras conversas demonstram que Executivo e Legislativo estão unidos pela reforma da Previdência.

"Ao contrário do que propalado por alguns, nada se falou sobre cargos. Executivo e Legislativo unidos, por uma causa que representa o futuro de nossos filhos e netos: a Nova Previdência", postou Bolsonaro. Alguns líderes que se reuniram com o presidente comentaram o encontro, como Geraldo Alckmin e Marcos Pereira.

Temer vira réu pela quarta vez

Ex-presidente virou réu junto com a filha em processo que tramita em SP ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO

A 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo aceitou a denúncia do MPF (Ministério Público Federal) contra o ex-presidente Michel Temer nesta quinta-feira (04). João Baptista Lima Filho, conhecido como coronel Lima, Maria Rita Fratezi e a filha Maristela de Toledo Temer Lulia também se tornaram réu no processo. Os acusados têm dez dias para responder à acusação. A decisão foi assinada pelo juiz Diego Paes Moreira.

A denúncia contra Temer foi feita pelo MPF na terça-feira (02). Segundo o texto, os réus teriam "ocultado e dissimulado" a origem de R$ 1,6 milhão utilizadas na reforma de um imóvel no Alto de Pinheiros, em São Paulo (SP). A denúncia afirma que o local pertencia a Maristela Temer. É a quarta acatada pela Justiça - outras duas são referentes a desvios da obra de Angra 3 e uma no caso da mala da JBS.

11 mortos em tentativa de roubo

Policiais da Rota trocaram tiros com suspeitos em Guararema: 11 mortos JONNY UEDA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma tentativa de roubo a caixas eletrônicos de dois bancos na cidade de Guararema, na região metropolitana de São Paulo, deixou 11 mortos em uma troca de tiros com a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na manhã desta quinta-feira (4).

Homens armados com explosivos atacaram as agências bancárias do Santander e do Banco do Brasil, localizadas no centro da cidade, por volta das 4h15. Durante a fuga, um integrante do grupo entrou em uma casa e fez uma família refém. O presidente Jair Bolsonaro e o governador João Doria elogiaram a ação dos policiais.

Toffoli retira 2ª instância da pauta

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli Rosinei Coutinho/SCO/STF - 13/03/2019

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, retirou da pauta da Corte o julgamento de ação sobre a prisão de condenados em segunda instância, que estava agendado para a próxima semana, acatando pedido da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), informou o gabinete do ministro nesta quinta-feira (4).

A pauta de julgamentos previstos para o primeiro semestre deste ano, divulgada em dezembro de 2018, previa para 10 de abril o julgamento da possibilidade de se determinar a prisão de condenados em segunda instância sem direito a recurso.

A ação tem implicação direta no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril de 2018 após condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas que ainda tem recursos pendentes de julgamento no Supremo e no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Ainda internado, Pelé cancela viagem

O ex-jogador Pelé está internado em Paris. Ele sofreu uma infecção urinária EFE/IAN LANGSDON

Internado em Paris, na França, após uma infecção urinária, o ex-jogador Pelé, de 78 anos, passou bem a noite e segue em tratamento a base de antibióticos. Ainda não há previsão de alta médica, mas a expectativa é que ele deixe o Hospital Americano, localizado no subúrbio de Neuilly-sur-Seine, em Paris, nos próximos dias. Uma decisão, porém, já foi tomada: Pelé não irá mais aos Estados Unidos, como era previsto inicialmente.

"Voltaremos ao Brasil assim que ele tiver alta. Ainda não [há previsão]", afirmou ao R7 José Fornos Rodrigues, o Pepito, assessor de Pelé. Segundo informações do jornal "O Estado de S.Paulo", o ex-jogador receberia uma homenagem na Universidade de Harvard, na cidade de Cambridge (Estado de Massachusetts) no próximo domingo.

Incêndio no museu começou em ar-condicionado

Museu Nacional, no Rio de Janeiro, foi destruído por um incêndio em 2018 Tânia Rêgo/Agência Brasil - 03.09.2019

A Polícia Federal (PF) apresentou na manhã desta quinta-feira (4) o laudo sobre a investigação do incêndio no Museu Nacional, ocorrido em setembro do ano passado e que consumiu a maior parte do acervo de 12 mil peças da instituição localizada na Quinta da Boa Vista, no Rio.

Como antecipado pelo jornal "O Estado de S. Paulo" no mês passado, a causa mais provável para o início do fogo foi um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado instalado no auditório no térreo da edificação. A conclusão dos peritos servirá para embasar inquérito da PF para apontar possíveis responsáveis, que poderão responder criminalmente.

Cantor Nahim deixa a prisão em SP

O cantor Nahim foi preso acusado de descumprir medida protetiva contra a ex Divulgação TV Record

O cantor Nahim foi solto na tarde desta quinta-feira (4), após passar oito dias preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O cantor, que teve o pedido de prisão decretado no último dia 27 de março, é acusado de descumprir uma medida protetiva contra a ex-mulher.

Abalado, o cantor deixou o local no carro do advogado, Roberto Guastelli, e não quis falar com jornalistas. Ele também estava acompanhado da atual mulher, Andreia Andrade. Pouco antes de ele ser solto, sua esposa disse que era um momento de muita emoção. "É uma ansiedade surreal. Acho que nem quando meu filho nasceu eu fiquei tão ansiosa assim", declarou.