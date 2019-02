Thais Skodowski, do R7

As notícias mais importantes do dia 4 de fevereiro de 2019

O dia 4 de fevereiro de 2019 foi marcado pelo projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Também foram destaques o aumento do número de corpos encontrados em Brumadinho (MG) e a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) teve a previsão de alta adiada e deve tomar antibióticos. Confira estes e outros acontecimentos a seguir:

Ministro da Justiça apresenta projeto de lei anticrime

Moro apresenta projeto de lei anticrime para políticos Reprodução/ Twitter/ Ministério da Justiça e Segurança Pública - 04.02.2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou a governadores e secretários de segurança pública dos Estados o projeto de lei anticrime nesta segunda-feira (04), em Brasília.

Entre as propostas do pacote está a possibilidade de redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante sua atividade. Moro também quer que as organizações criminosas mais violentas em atuação no Brasil passem a ser identificadas e nomeadas em lei.

Sobe para 134 o número de mortes em Brumadinho

Dos 134 corpos localizados, 120 foram identificados Adriano Machado/Reuters – 02.02.2019

Subiu para 134 o número de mortos após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Defesa Civil também confirmou que 199 pessoas ainda estão desaparecidas. Dos 134 corpos localizados, 120 foram identificados por exames realizados pela Polícia Civil.

Engenheiros presos entram com recurso no STJ undefined

Defesa de cinco engenheiros presos entrou com recurso no STJ Adriano Machado/Reuters - 30.1.2019

A defesa dos cinco engenheiros presos na investigação que apura a responsabilidade pelo rompimento da barragem da Vale entrou com um recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça) pedindo a soltura dos detidos. O advogado alega que os clientes passam por um “constrangimento ilegal”.

Bolsonaro tem previsão de alta adiada

Bolsonaro tem previsão de alta adiada Divulgação Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro foi submetido a tratamento com antibióticos de amplo espectro após apresentar elevação da temperatura - 37,3 °C - e alteração de alguns exames laboratoriais, com aumento de leucócitos. O aumento pode indicar processo infeccioso. Devido a isso, o presidente deve permanecer no hospital por mais sete dias.

Ex-presidente da CBF limpa chão de cela nos EUA

Marin foi condenado a quatro anos de prisão EFE/Kena Betancur

Condenado a quatro anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro cometidos no período em que presidiu a CBF, de 2012 a 2015, José Maria Marin, 86 anos, segue regras rígidas na prisão em Allenwood, na Pensilvânia.

Marin, acostumado a vida de luxo, acorda às 5h todos os dias e entre outras obrigações, precisa limpar o chão da própria cela.

Corpo é encontrado junto aos destroços do avião de Sala

Corpo foi encontrado nesta segunda-feira, no Canal da Mancha Reprodução/Instagram

Um corpo foi encontrado, no Canal da Mancha, junto aos destroços do avião que transportava o atacante Emiliano Sala e o piloto Dave Ibbotson de Nantes, da França, a Cardiff, no País de Gales.

Depois do avião ser visto no domingo e identificado, Horacio Sala, pai do atacante, deu entrevista a uma emissora argentina e afirmou estar desesperado.

Europeus reconhecem Guaidó como presidente undefined

Europeus reconheceram Guaidó como presidente interino da Venezuela REUTERS/Carlos Garcia Rawlins 25.01.2019

O Reino Unido, a Espanha e a França anunciaram que reconhecem Juan Guaidó — líder de oposição a Nicolás Maduro — como presidente interino da Venezuela.

As nações europeias já haviam alertado, na semana passada, que se Maduro não convocasse novas eleições até domingo (3), admitiriam a legitimidade de Guaidó na presidência interina.