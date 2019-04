As notícias mais importantes do dia 5 de abril de 2019 A indicação de que o presidente Bolsonaro vai demitir o ministro da Educação e o cancelamento do horário de verão este ano são destaques

O presidente Jair Bolsonaro indicou ontem que vai demitir o ministro da Educação, Ricardo Vélez, na segunda-feira. Outro destaque é anúncio do cancelamento do horário de verão este ano. Confira essas e outras notícias a seguir:

Ministro da Educação pode ser demitido

Presidente Bolsonaro participa de café da manhã com jornalistas Divulgação

“Segunda será o dia do fico pra ele”, exclamou o presidente Jair Bolsonaro, em referência ao ministro da Educação, Ricardo Vélez, na manhã desta sexta-feira (5), durante café com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Segundo o presidente, que teve uma conversa privada com o ministro ontem, durante 40 minutos, não há como negar que a avaliação do trabalho de Vélez à frente do Ministério da Educação é ruim. “Tá bastante claro que não está dando certo o ministro Vélez”, disse Bolsonaro. O professor, que coleciona recuos e polêmicas no cargo, disse que não iria deixar o cargo.

Presidente diz que este ano não terá horário de verão

Estudo sobre economia de energia vai definir medidas para os próximos anos Ueslei Marcelino/Reuters - 31.08.2017

O presidente Jair Bolsonaro disse que este ano o Brasil não terá o horário de verão e sinalizou que para o futuro a tendência é que a mudança nos relógios seja eliminada do calendário do País. "Tomei a decisão que neste ano não teremos horário de verão", disse Bolsonaro nesta sexta-feira (05) durante café da manhã com jornalistas. No fim da tarde, ele confirmou a informação no Twitter.

Esta semana, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, havia informado que a pasta vai finalizar nos próximos dias os estudos sobre o tema. O material será entregue ao presidente Bolsonaro, que decidirá em caráter definitivo pela continuidade ou não do horário de verão no País.

São Paulo confirma 2º caso de sarampo

A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola Marcelo Camargo/Agência Brasil

A capital paulista confirmou nesta sexta-feira (5) o segundo caso de sarampo este ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. São Paulo não registrava ocorrência da doença desde 2015.

Ambos os casos são considerados importados, ou seja, contraídos fora da cidade, de acordo com a pasta. O primeiro, da Noruega, e o segundo, de um navio oriundo de Malta, ambos países do continente europeu. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a Europa teve um aumento de 400% nos casos da doença.

Flamengo e Fluminense vão administrar o Maracanã

Período da administração será pelos próximos 180 dias, prorrogável por mais 180 Lance

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou nesta sexta-feira (5) que o consórcio formado por Flamengo e Fluminense serão os administradores do estádio do Maracanã pelos próximos 180 dias. O prazo é prorrogável por mais 180.

Segundo o governador, é o tempo ideal para fazer uma nova licitação e uma parceria público privada. “Após um processo transparente, ético, o Maracanã está sendo devolvido ao futebol carioca. É o tempo que teremos para fazer uma nova parceria público-privada, essa sim definitiva, por 35 anos.”

Caminhão com 15 mil doses de vacina é roubado

Carga estimada em R$ 1,5 milhão era destinada à rede municipal do Rio Marcelo Camargo/Agência Brasil/ 05.04.2019

Um caminhão carregado com quase 15 mil doses de vacina destinadas à rede municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro foi roubado na manhã desta sexta-feira(5) em Guadalupe. A carga, estimada em R$ 1,5 milhão, tinha doses de imunização contra a gripe e outras doenças, além de outros materiais médicos.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fez um apelo à população para que, se a carga for encontrada, seja devolvida à prefeitura. “Isso traz um prejuízo enorme para a nossa rede municipal de saúde, sobretudo porque agora estamos na véspera de campanha de vacinação contra a gripe. Para receber um novo material, vai demorar”, disse.

Lula fica calado 2 horas em depoimento

Ex-presidente Lula ao deixar cadeia da Polícia Federal para acompanhar enterro do neto Rodolfo Buhrer/Reuters – 02.03.2019

O ex-presidente Lula ficou em silêncio durante duas horas em depoimento hoje (5), na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O petista alegou o direito constitucional de permanecer em silêncio, seguindo a orientação da defesa, que afirmou não ter acesso aos documentos da investigação.

O depoimento, que começou às 9h e terminou às 11h, é referente a dois inquéritos que investigam pagamento propinas pela Odebrecht em contratos da Sete-Brasil e suposto cartel de construtoras para a obra da usina hidrelétrica de Belo Monte. Lula completa um ano preso no domingo (7).

Covas diz que reeleição é consequência

Prefeito Bruno Covas, que completa um ano à frente da administração municipal Edu Garcia / R7 / 26.03.2019

O prefeito Bruno Covas (PSDB) completa, neste domingo (7), um ano à frente da Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país, com 12 milhões de habitantes. Durante a gestão, enfrentou crises como prédio que ruiu e deixou mortos, pontes e viadutos com estruturas danificadas e chuvas com vítimas fatais, entre outros acontecimentos trágicos.

O prefeito continua com pautas como a privatização, mas ao mesmo tempo bate o martelo em questões mais progressistas. “Eu finco a bandeira no centro e aguento a porrada dos dois lados”, afirmou Covas sobre a polarização política que o país enfrenta. A reeleição, segundo ele, será uma consequência.