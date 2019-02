As notícias mais importantes do dia 5 de fevereiro de 2019 Supremo Tribunal de Justiça libera cinco presos pelo rompimento da barragem e incêndio em Paris deixa 10 mortes são os destaques As notícias mais importantes do dia 4 de fevereiro de 2019

O destaque do dia 5 de fevereiro foi que o STJ concedeu a liberdade para três funcionários da Vale e dois engenheiros presos na investigação do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). O dia também foi marcado por um incêndio em Paris que causou a morte de 10 pessoas. Confira estes e outros acontecimentos a seguir:

STJ concede liberdade a presos por crime da Vale

STJ liberou cinco presos na investigação do rompimento de Barragem Marcio Neves/R7

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) concedeu habeas corpus a três funcionários da Vale e a dois engenheiros da empresa alemã Tüv Süd, presos na investigação do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um dos engenheiros afirmou ter sofrido pressão da cúpula da Vale em Minas para assinar o atestado de segurança, que o R7 teve acesso, da barragem de Brumadinho no ano passado.

Acionistas pedem demissão de diretoria da Vale

Acionistas pedem que diretoria da Vale seja demitida Brendan McDermid/Reuters - 06/02/2019

Em carta ao Conselho de Administração da Vale, dez acionistas críticos à empresa alegaram quebra de confiança do investidor e prejuízos à companhia para pedir a imediata demissão da diretoria, que, segundo eles, seria responsável pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, acidente que caminha para uma saldo de mais de 300 mortes. Eles avaliam que, com o afastamento dos diretores, as investigações poderão seguir com maior isenção.

Proposta da Previdência prevê idade mínima de 65 anos

Proposta da Previdência prevê idade mínima de 65 anos para aposentadoria Antonio Cruz/ABr

A proposta de reforma da Previdência elaborada pela equipe econômica, e que será apresentada ao presidente Jair Bolsonaro, prevê idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. O dado consta da minuta preliminar da PEC (Proposta de Emenda à Constituição).

Ainda nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pediu a Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, informações sobre "o rito processual correto" do texto da reforma e afirmou que vai seguir "o rito democrático convencional" para conseguir a aprovação.

MP-SP denuncia 53 PMs por suposta ligação com PCC

MP-SP afirma que policiais facilitavam o tráfico de drogas na região Kaique Dalapola/R7/05.02.2019

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) denunciou, nesta segunda-feira (4), os 53 policiais militares do 22º Batalhão, na zona sul da capital, presos em dezembro de 2018 suspeitos de ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

PM suspeito de dar chicotadas em mulher é afastado

PM foi afastado após ser flagrado agredindo uma mulher em Fortaleza Reprodução

Após a divulgação de um vídeo em que uma mulher leva chicotadas de um policial militar em Fortaleza, a PM (Polícia Militar) do Ceará informou que identificou e afastou do serviço os envolvidos na ocorrência.

Força Nacional deixa o Ceará e deve atuar em Belém

Agentes da Força Nacional começam a deixar o Ceará José Cruz/Agência Brasil

O secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo, anunciou a retirada dos homens da Força Nacional no Ceará. O Estado recebeu a ajuda de agentes nacionais no início de janeiro, data em que começaram os ataques feitos por facções criminosos em diversas cidades cearenses. Até o momento, 466 foram presos e Ceará registrou mais de um ataque por hora no início da crise de segurança.

Theophilo também divulgou que ao menos 200 homens da Força Nacional serão enviados a Belém (PA) para ajudar as equipes de segurança locais no patrulhamento da região metropolitana. Segundo o secretário, o pedido de auxílio foi feito pelo governo do estado, com base na necessidade de reforço para tentar reduzir os “altos índices de criminalidade”. A expectativa é que a tropa comece a atuar em seis bairros de Belém até o dia 15 de março.

Chegam a 10 os mortos por incêndio em Paris

Incêndio em Paris deixou ao menos dez mortos B. Moser/Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris/05.02.2019

Um incêndio consumiu um edifício de apartamentos de Paris matando ao menos 10 pessoas, em um caso que procuradores disseram suspeitar ter sido um ato criminoso. Uma mulher de 40 anos que morava no local foi detida.