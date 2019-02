As notícias mais importantes do dia 6 de fevereiro de 2019 Nova condenação do ex-presidente Lula, exoneração do ministro do Turismo e discurso de Donald Trump marcaram as últimas horas mais importantes

O dia 6 de fevereiro de 2019 foi marcado pela nova condenação do ex-presidente Lula, a exoneração do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, e o tradicional discurso anual do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos congressistas. Confira abaixo estes e outros destaques:

Lula é condenado a 12 anos de prisão em caso do sítio

justiça entende que Lula recebeu R$ 1 milhão em propinas Ueslei Marcelino/09.10.2017/Reuters

O ex-presidente Lula (PT) foi condenado nesta quarta-feira (6) pela juíza Gabriela Hardt a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação envolvendo um sítio na cidade de Atibaia (SP). Na decisão, a justiça entende que o petista recebeu R$ 1 milhão em propinas referentes à reforma do imóvel.

Sobe para 150 número de mortos em crime da Vale

Vale se recusou a aceitar pedidos de demandas de urgência Adriano Machado/Reuters - 05.02.2019

A Defesa Civil atualizou para 150 o número de mortes confirmadas após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no último dia 25 de janeiro.

Em reunião com mais de 400 pessoas que perderam parentes, casas, empregos, documentos e objetos pessoais, a representantes da Vale se recusaram a aceitar pedidos de demandas de urgência após a tragédia, que só não terminou com mais vítimas devido à motorista Ana Paula da Silva Mota. Funcionária da Vale, ela alertou sobre a quebra da barragem e relata que soube de pessoas que escaparam após ouvir a mensagem dela gritando pelo rádio.

Ministro do Turismo é exonerado

Marcelo Álvaro Antônio disse que volta à função nesta quinta-feira (7) Divulgação Agência Câmara

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), foi exonerado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a pasta, o parlamentar foi somente afastado do cargo por "mera formalidade" para tomar posse como deputado federal e volta à função já nesta quinta-feira (7).

Trump realiza discurso anual a congressistas

Imprensa apontou falsidades, enganos ou exageros na fala de Trump Doug Mills/Pool via Reuters - 05.02.2019

O tradicional discurso anual do presidente Donald Trump congressistas dos Estados Unidos aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7). Em sua fala, Trump ressaltou a economia 'invejável' do país, defendeu a construção do muro na fronteira com o México e anunciou uma nova reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Ele ainda pediu "unidade política" aos parlamentares e argumentou a favor das restrições ao aborto no final da gestação. Sistemas de verificações de dados da imprensa norte-americana apontaram diversas falsidades, enganos ou exageros no discurso.

Bolsonaro diz estar em 'plena evolução'

Bolsonaro voltou a caminhar pelo hospital Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (6) em sua conta no Twitter que seu quadro de saúde está apresentando melhoras após cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal. "Hoje já caminhei, fiz atividades respiratórias, exames positivos e funções fisiológicas em plena evolução", escreveu o presidente.

BC mantém taxa básica de juros

Taxa Selic é mantida em 6,5% ao ano pela sétima vez consecutiva Pixabay

O BC (Banco Central) decidiu pela manutenção da taxa básica de juros da economia brasileira em 6,5% ao ano pela sétima vez consecutiva. A decisão, que foi novamente tomada por unanimidade entre os diretores do BC, é a primeira desde que Jair Bolsonaro assumiu a Presidência

Fome crônica atinge 56 milhões

FAO aponta que violência e a fome guardam relação "persistente" Thomas Mukoya/Reuters - 15.03.2018

A insegurança alimentar voltou a crescer no fim de 2018 no Iêmen, Sudão do Sul, Afeganistão, República Democrática do Congo e República Centro-Africana e a fome crônica passou a atingir 56 milhões de pessoas nas localidades. O relatório da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) aponta que o resultado é um sinal de que a violência e a fome guardam uma relação "persistente".

ProUni divulga 1ª chamada de aprovados

Resultados estão disponíveis no site do Prouni e nas instituições de ensino Divulgação

Foi divulgada nesta quarta-feira (6) a lista de aprovados para a primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos). Os resultados estão disponíveis na página do Prouni e nas instituições de ensino participantes do programa.