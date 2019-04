As notícias mais importantes do dia 8 de abril de 2019 O anúncio do novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, no lugar de Ricardo Vélez, e a nova lei do Cadastro Positivo são destaques

O presidente Jair Bolsonaro anunciou o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que assume no lugar de Ricardo Vélez, demitido ontem de manhã. Outro destaque é a sanção da lei do novo cadastro positivo, que deverá beneficiar 130 milhões de consumidores. Confira essas e outras notícias a seguir:

Bolsonaro anuncia novo ministro da Educação

Weintraub foi integrante da equipe de transição comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni HELOISA BALLARINI/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta segunda-feira (8) o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que assume o cargo no lugar de Ricardo Vélez, demitido ontem. O novo ministro disse que fará uma gestão técnica à frente da pasta. Ele afirmou, contudo, que isso não significa que trabalhará desconectado das convicções do governo Bolsonaro, que tem “uma ideologia clara”.

“Sou um técnico. Minha missão é cumprir o que foi escrito no programa de governo de forma serena, tranquila e eficiente, de forma a gerar bem-estar ao cidadão. Esse é o objetivo do Estado, que existe para servir ao cidadão", disse.

Aluno inscrito do curso do escritor Olavo de Carvalho, Weintraub reafirmou ter grande admiração pelo professor, mas disse não ter um alinhamento automático com ele.

Nova Lei do Cadastro Positivo é sancionada

Nova lei que torna a adesão automática deve beneficiar 130 milhões de consumidores Marcello Casal/Agencia Brasil

O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje (8), em cerimônia no Palácio do Planalto, a nova Lei do Cadastro Positivo, que torna automática a adesão de consumidores e empresas ao banco de dados que já existe desde 2011, mas cuja participação dos clientes era voluntária. A matéria foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado.

O serviço do Cadastro Positivo é prestado por empresas especializadas, que avaliam o risco de crédito de empresas e de pessoas físicas com base em históricos financeiro e comercial. Atualmente, esse banco de dados reúne informações de aproximadamente 6 milhões de pessoas. A perspectiva, com a nova lei, que torna a adesão automática, é que alcance 130 milhões de consumidores, segundo o governo.

SUS poderá adotar tecnologia para câncer de pele

CEPID da Fapesp desenvolveu dispositivo para tratar câncer não melanoma Brás Muniz / IFSC-USP

Os pacientes com câncer de pele não melanoma poderão contar, em breve, com uma nova tecnologia para o tratamento não invasivo desse tipo de tumor cutâneo – o mais frequente no Brasil e no mundo.

Um grupo de pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-USP) desenvolveu, nos últimos anos, um dispositivo para o diagnóstico e tratamento óptico do câncer de pele não melanoma com resultados promissores, principalmente na eliminação de tumores iniciais. O procedimento está em processo de avaliação para ser implementado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Neymar visita Pelé no hospital em Paris

Neymar publicou no Instagram uma foto dele com o Rei do Futebol Reprodução/Twitter

O ex-craque Pelé recebeu nesta segunda-feira (8) a visita do atacante Neymar, no hospital Hospital Americano de Paris, que fica nos arredores da capital francesa. Neymar publicou no Instagram uma foto dele com o Rei do Futebol. Na imagem, o atual craque da seleção brasileira e do PSG da França posa com um sorriso carinhoso. Embaixo, está escrita apenas a palavra "Rei", com uma coroa ao lado.

A foto revela um Pelé bem-humorado, que não esconde sua alegria com a visita. Ele teve de ser internado no último dia 3, devido a uma infecção urinária, após participar de um evento que teve a presença de outro atacante do time francês, Mbappé.

Dez militares são presos acusados de fuzilar músico

Esposa do músico Evaldo Rosa dos Santos, morto em ação militar em Guadalupe, no Rio WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 08.04.19

O CML (Comando Militar do Leste) determinou, nesta segunda-feira (8), a prisão em flagrante de 10 militares envolvidos na morte do músico Evaldo Rosa dos Santos, que teve o carro fuzilado em uma ação militar em Guadalupe, zona oeste do Rio. A decisão foi tomada após 12 militares prestaram depoimento na Delegacia de Polícia Judiciária Militar.

O carro de Evaldo foi alvejado por mais de 80 tiros em uma área que fica próxima à Vila Militar no domingo (7). A esposa e o filho de 7 anos estavam no veículo, mas nada sofreram. Ferido, o sogro foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde está internado com quadro de saúde estável.

Covas anuncia novo plano de metas para SP

O número de metas da prefeitura paulistana subiu de 53 para 71 BRUNO ESCOLASTICO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 8.4.2019

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta segunda-feira (8) um ajuste no Plano de Metas da administração municipal para o segundo biênio da atual gestão, iniciada com João Dória, atual governador do Estado, no comando do Executivo municipal.

Alterações do cenário macroeconômico do país desde 2017, como a não aprovação da reforma da Previdência Social, foram apontadas como a explicação da "revisão programática" do Plano de Metas para possibilitar o cumprimento dos compromissos estabelecidos para a segunda parte do mandato, que termina em 2020. O número de metas da prefeitura paulistana subiu de 53 para 71.