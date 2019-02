As notícias mais importantes do dia 8 de fevereiro de 2019 Incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, substituto de Moro e risco de rompimento de nova barragem marcaram as últimas horas Notícias do Dia

O dia 8 de fevereiro de 2019 foi marcado pelo trágico incêndio que causou 10 mortes no Centro de Treinamento do Flamengo. A confirmação do substituto de Sérgio Moro à frente das ações da Lava Jato em primeira instância e o risco de rompimento de novas barragens em Minas Gerais também foram destaque. Veja a seguir estes e outros acontecimentos:

Incêndio no CT do Flamengo causa 10 mortes

Fogo pode ter sido causado por um curto-circuito no ar condicionado Fábio Motta/Agência Estado/08-02-19

Um incêndio atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo na madrugada desta sexta-feira (8). O fogo, que pode ter sido originado por um curto-circuito no sistema de ar condicionado do alojamento, causou 10 mortes e deixou outros três feridos, todos com idade entre 14 e 16 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local não tinha o laudo de aprovação da corporação.

Luiz Bonat vai substituir Moro na Lava Jato

Nome de Bonat, de 64 anos, foi confirmado por unanimidade pelo TRF4 Nathan D'Ornelas - 08.02.2019

O nome do juiz Luiz Antonio Bonat, de 64 anos, foi confirmado por unanimidade pelo TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) para assumir a titularidade da 13ª Vara Federal de Curitiba. Agora, ele será o responsável pelas investigações da Operação Lava Jato na primeira instância no cargo deixado pelo ministro Sérgio Moro no final do ano passado para assumir o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro.

Inflação oficial tem alta de 0,32% em janeiro

Alta do IPCA foi puxada pelo preço dos alimentos Paulo Whitaker/Reuters - 1º.01.2017

Puxada pela alta de alimentos como o feijão-carioca (19,76%), a cebola (10,21%) e as frutas (5,45%), a inflação oficial apurada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) registrou alta de 0,32% no mês de janeiro. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumula alta de 3,78% e segue abaixo da meta estabelecida pelo governo.

Tiroteio deixa ao menos 13 mortos no Rio

Operação apreendeu três fuzis, doze pistolas e seis granadas Divulgação/PM-RJ - 8.2.2019

Um confronto entre policiais e supostos traficantes deixou pelo menos 13 mortos nas proximidades de Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Na operação, a polícia apreendeu três fuzis, doze pistolas e seis granadas.

Risco de barragem romper aciona sirene em MG

Moradores de Barão de Cocais receberam sinal de alerta na madrugada Reprodução/Record TV Minas

O risco do rompimento de novas barragens das mineradoras Vale e ArcelorMittal deixou cerca de 700 moradores das cidades de Barão de Cocais e Itatiaiuçu, ambas em Minas Gerais, fora de casa. Em Barão de Cocais, os moradores foram acordados por volta de 1h desta sexta-feira (8) por uma sirene da Vale que orientou a evacuação urgente nos povoados de Socorro, Tabuleiro e Piteiras.

Bolsonaro retira dreno e sonda nasogástrica

Bolsonaro será tratado com antibióticos por mais seis dias Reprodução/Twitter - 08.02.2019

Após voltar a receber alimentos por via oral, o presidente Jair Bolsonaro retirou o dreno colocado no seu abdome e a sonda nasogástrica, segundo informações do último boletim médico apresentado pelo Hospital Albert Einstein. O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, disse que ainda não existe uma previsão para que Bolsonaro tenha alta e afirma que o presidente vai ser tratado com antibióticos por mais seis dias.

Jovem é resgatado após 45 horas preso em prédio

Desabamento causou ao menos 14 mortes Kemal Aslan/Reuters - 07.02.2019

O adolescente Mert Aydin, de 16 anos, foi resgatado com vida dos escombros de um edifício que desabou ontem (6) na cidade de Istambul, na Turquia, e causou ao menos 14 mortes. Aydin teve ossos quebrados e ficou preso nos destroços do desmoronamento por 45 horas antes de ser resgatado.