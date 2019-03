As notícias mais importantes do dia 8 de março de 2019 Diferença salarial entre homens e mulheres, apagão na Venezuela e definição dos jogos da 3ª fase da Copa do Brasil marcaram as últimas horas Notícias do Dia

O dia 8 de março de 2019 foi marcada pelas comemorações do Dia Internacional da Mulher e a pesquisa que mostrou a igualdade de gênero ainda como uma realidade distante dos brasileiros. Também marcaram as últimas horas o apagão na Venezuela e a definição dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Veja a seguir:

Bolsonaro vê Brasil à beira do caos sem reformas

Presidente avalia que texto da Previdência pode ser aprovado no 1º semestre Wilson Dias/Agência Brasil 18.01.2019

"O Brasil é um país que, se continuar sem reformas, a tendência nossa é chegar à beira do caos, e não queremos isso”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro ao se manifestar em defesa da aprovação da reforma da Previdência. Otimista, ele avalia que a proposta poderá ser aprovada ainda no primeiro semestre.

Prefeitas governam apenas 7% das cidades brasileiras

Prefeitas ainda enfrentam machismo e preconceito na administração pública Arquivo Pessoal

Correspondentes a mais da metade da população brasileiras, as mulheres prefeitas governam apenas para 7% do país e ainda enfrentam machismo e preconceito à frente da administração pública. Diante desse cenário, a ONU (Organização das Nações Unidas) exigiu neste Dia Internacional da Mulher mudanças rápidas e radicais para promover a igualdade de gênero. As alterações incluem a maior representação feminina na política e redução nas diferenças salariais

Mulheres ganham 20,5% a menos do que homens

Remuneração média das mulheres é R$ 529 menor do que o dos homens Pixabay

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que a igualdade de gênero ainda é uma realidade distante dos brasileiros, com as mulheres recebendo salários 20,5% inferior ao dos homens. De acordo com o levantamento, o salário médio mensal das profissionais do sexo feminino é R$ 529 menor do que o dos trabalhadores masculinos. Também no ambiente de trabalho, as mulheres relatam humilhações após ficarem grávidas.

Cuba testa tecnologia 4G pela 1ª vez

Grupo de usuários de Havana foi selecionado para o teste Pixabay

Um teste com o serviço de dados móveis com a tecnologia 4G começou a ser implementado na cidade de Havana, capital e maior cidade de Cuba. Para lançar a tecnologia, foram selecionados clientes que consomem pelo menos 2,5 gigabits de internet por um mês na área.

Apagão deixa metade da Venezuela sem luz

Governo Maduro insinua que falta de luz foi causada pela oposição REUTERS/Manaure Quintero 08.03.2019

A maior parte do território da Venezuela ficou às escuras por causa de um apagão que persistiu até o início da tarde desta sexta-feira (8), quando o fornecimento elétrico começou a ser restabelecido em Caracas. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, insinua que falta de luz foi causada pela oposição.

Timão, Santos e Flu decidem Copa do Brasil em casa

Jogos de ida da 3ª fase da competição acontecem no dia 13 de março Divulgação CBF

Corinthians, Santos, Fluminense, Bahia e Avaí decidirão em casa as disputas da terceira fase da Copa do Brasil. Por outro lado, Botafogo, Vasco, Ceará e Chapecoense não terão o apoio da torcida na decisão. Os jogos de ida estão marcados para acontecer no dia 13 de março e os de volta nos dias 3 e 10 de abril.

Tite convoca David Neres para substituir Vinícius Jr

Atacante do Ajax figura como um dos destaques da Liga dos Campeões JuanJo Martín/EFE - 8.3.2019

Destaque do Ajax na Liga dos Campeões, o atacante David Neres foi convocado pelo técnico Tite para ocupar o lugar de Vinícius Júnior, que teve uma ruptura no ligamento do tornozelo direito, nos amistosos contra o Panamá e a República Tcheca.