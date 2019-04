As notícias mais importantes do dia 9 de abril de 2019 Temporal que provocou caos e deixou ao menos 10 mortos no Rio, entre eles, avó, neta e motorista de táxi, encontrados em carro soterrado foi destaque

A chuva que castigou o Rio de Janeiro entre a segunda e terça-feira deixou ao menos dez mortos, entre eles, avó, neta e motorista de táxi, encontrados em carro soterrado em Botafogo. Outro destaque é a internação de Pelé após voltar de Paris. Confira essas e outras notícias a seguir:

Temporal provoca caos e mortes no Rio

Equipes fazem resgate de vítimas de soterramento no Rio Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Um temporal no Rio de Janeiro desde o início da noite desta segunda-feira (8) provocou a morte de pelo menos nove pessoas, alagou ruas, derrubou árvores e destruiu carros em vários bairros. Avó, neta e o motorista de um táxi estão entre as vítimas, encontrados em um carro soterrado após um deslizamento em Botafogo.

Um homem que estava na garupa de um moto-taxista morreu após uma enxurrada derrubar a motocicleta, na Gávea, zona sul do Rio. Já no Morro da Babilônia, duas pessoas morreram soterradas após um deslizamento de terra no local. As sirenes que alertam para o risco de deslizamento não foram acionadas. A cidade está em estado de crise desde às 20h55 de ontem. A tempestade causou a queda de, pelo menos, 13 árvores, além de 14 pontos de alagamentos.

De volta ao Brasil, Pelé é internado em São Paulo

Ex-jogador se recupera de uma infecção urinária no Hospital Albert Einstein, em São Paulo EFE/IAN LANGSDON

O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, emitiu o primeiro boletim médico após a internação de Pelé, na manhã desta terça-feira (9). O ex-jogador se recupera de uma infecção urinária e, segundo o hospital, no momento, "está realizando exames admissionais e seu estado de saúde é bom".

Pelé ficou internado por cinco dias no Hospital Americano, em Paris, após senmtir febre e passar mal na capital francesa. O Rei do Futebol esteve na cidade para encontro com o atacante Mbappé, em evento da marca de relógios de luxo Hublot, patrocinadora de ambos. Na segunda-feira (8), ele teve alta médica e liberação para viajar ao Brasil. No mesmo dia, recebeu a visita do craque Neymar.

Bagagem de mão fora de padrão será barrada

A bagagem de mão pode ter até 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade Renato S. Cerqueira/Futura Press/Folhapress

As companhias aéreas vão começar a barrar as malas de mão em voos domésticos que não respeitarem os padrões a partir de maio deste ano. A informação é da Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas). Nesta quarta-feira (10), aeroportos do país vão começar a "educar" os passageiros, informando sobre o tamanho adequado da bagagem. As malas serão barradas duas semanas depois.

Segundo a Abear, o objetivo da ação é "agilizar o fluxo dos clientes nas áreas de embarque, evitando atrasos e trazendo maior conforto para todos os passageiros". Do total, 15 aeroportos brasileiros vão participar da iniciativa. A bagagem de mão pode ter até 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade.

Ministro fala em 'acalmar os ânimos'

Para Weintraub, com os recursos que já existem hoje, é possível fazer muito mais na educação HELOISA BALLARINI/ESTADÃO CONTEÚDO

O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que usará toda sua energia e força para entregar o resultado esperado, não só pelo governo, mas pela sociedade. Para ele, com os recursos que já existem hoje, é possível fazer muito mais na área da educação. "Com o que a gente gasta em relação ao PIB, a gente tem de entregar mais", defendeu, após ser empossado em solenidade no Palácio do Planalto.

Durante discurso, Weintraub falou novamente sobre a necessidade de se "acalmar os ânimos" para fazer "a roda rodar" de forma republicana. "Estamos abertos, vamos conversar, entregar o resultado que o governo se propôs", disse. "Precisamos entregar mais com menos, mais com o mesmo que a gente já gasta. Com o que a gente gasta em relação ao PIB, a gente tem de entregar mais. A função do ministro da Educação é entregar o que foi prometido no plano de governo", completou.

Argentina e Colômbia serão sedes da Copa América 2020

Rogério Caboclo e Alejandro Domínguez durante evento da Conmebol Divulgação Conmebol

Argentina e Colômbia serão as sedes da próxima edição da Copa América, que será disputada no ano que vem, sob novo formato, segundo decisão tomada nesta terça-feira (9) pelo Conselho da Conmebol, realizado no Rio de Janeiro.

O torneio será dividido geograficamente, com a parte sul acontecendo em solo argentino, com os anfitriões, Bolívia, Chile, Uruguai e um convidado. No norte, estarão os colombianos, Brasil, Equador, Peru, Venezuela e outro convidado. Os quatro primeiros de cada hexagonal serão classificados às quartas de final.

Minas tem 100 mil casos e 12 mortes por dengue no ano

Estado registra uma média de quase 1.000 ocorrências da doença por dia Reprodução / Pixabay

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) confirmou que apenas nos 100 primeiros dias do ano já foram confirmados 99.599 casos de dengue no Estado, uma média de quase 1.000 ocorrências da doença por dia. Até o momento, 12 pessoas morreram em decorrência da dengue, o mesmo número registrado em todo o ano passado.

Balanço mais atualizado da SES, divulgado nesta segunda-feira (9) mostra que cinco municípios mineiros já confirmaram óbitos pela doença: Betim (6), Uberlândia e Unaí (2 cada), além de Arcos e Paracatu (1 cada). A pasta ainda investiga outras mortes mortes por dengue.