Às vésperas da posse, 90% da rede hoteleira do DF está ocupada Sindicato de Bares e Restaurantes do Distrito Federal estima que interessados em acompanhar a posse de Bolsonaro terão dificuldades para se hospedar posse Bolsonaro

DF tem cerca de 16 mil vagas em hoteis e pousadas Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Às vésperas da cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no próximo dia 1º de janeiro, quem for a Brasília pode ter dificuldades para encontrar hospedagem. Segundo o Sindhobar (Sindicato de Bares e Restaurantes do Distrito Federal), a ocupação das cerca de 16 mil vagas em hotéis e pousadas no Distrito Federal já passa dos 90%.

Em meio à expectativa para a cerimônia, os hotéis, bares e restaurantes da cidade se organizaram para ampliar as possibilidades para o réveillon. O presidente do Sindhobar, Jael da Silva, afirmou que os empresários decidiram não fechar as portas no dia 1º como normalmente ocorre.

Aeroporto de Brasília quer reforçar segurança para posse de Bolsonaro

“Este ano uma boa parte dos restaurantes resolveu abrir. Assim, quem vier para posse terá mais opções”, disse Jael Silva, acrescentando que os responsáveis pelo setor se organizaram para evitar a falta de hospedagem.

Alternativas

Responsável por uma caravana de 50 pessoas que vem do Recife, em Pernambuco, o jornalista Wilker Cavalcante sairá neste sábado (29) em direção a Brasília. De acordo com ele, a escolha para hospedagem foi deixada livre para que cada um decidisse onde ficar.

Wilker Cavalcante contou que a maioria optou por pousadas e hotéis mais modestos para reduzir os gastos. “Justamente para buscar reduzir o valor a gente buscou alternativas tipo hostel e acampamento”, afirmou.

Também integrando uma caravana, o advogado Renato Araújo virá de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para a Brasília em um ônibus fretado para sua família e amigos.

Eles decidiram ficar em Taguatinga, a 24 quilômetros da Esplanada dos Ministérios onde ocorrerá a cerimônia. O local costuma ser mais barato do que o Plano Piloto.