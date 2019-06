Assembleia proíbe canudos plásticos em bares e restaurantes de SP

Canudinhos plásticos, proibidos por projeto de lei em São Paulo Reprodução/Record TV

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta quinta-feira (13) um projeto de lei que proíbe bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais do estado de fornecerem canudos plásticos para os consumidores.

O texto prevê que quem quiser distribuir canudos terá de usar produtos em papel reciclável, material comestível ou biodegradável.

O projeto ainda vai à sanção do governador de São Paulo, João Doria, antes de entrar em vigor.

Caso seja sancionado, estabelecimentos comerciais que desobedecerem a medida estarão sujeitos a multa de até R$ 5,3 mil, dependendo do tamanho do estabelecimento. O valor pode dobrar em caso de reincidência.

O deputado Rogério Nogueira (DEM), autor da medida, afirmou na justificativa do projeto que “com a aprovação desta lei, o Estado de São Paulo estará alinhado com a postura já adotada em grandes centros urbanos do mundo, tudo para combater a poluição do meio ambiente e ingestão desses materiais por diversos animais”.