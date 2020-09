Do R7

Assembleias devem decidir se Correios voltam nesta terça-feira Após Tribunal Superior do Trabalho determinar reajuste de 2,6% e o retorno imediato das atividades na categoria, sindicatos devem se reunir para decidir

Novas assembleias dos sindicatos devem decidir, nesta terça-feira (22), se os trabalhadores dos Correios vão terminar a greve. A manutenção das reuniões para decidir os próximos passos da categoria, que está em greve a 35 dias, é sugestão da Fentect (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas Correios e Telégrafos e Similares).

Segundo a Fentect, o intuito é que os sindicatos façam as reuniões "para que os trabalhadores possam analisar a proposta e decidir de forma coletiva e democrática sobre o resultado do julgamento".

As novas assembleias devem ser convocadas após o TST (Tribunal Superior do Trabalho) decidir, nesta segunda-feira (21), que os funcionários dos Correios devem receber um reajuste de 2,6% e retomar as atividades a partir desta terça-feira, sob pena de multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

Os ministros da Seção de Dissídios Coletivos do TST — onde o caso foi deliberado — determinaram, por maioria, que sejam descontados do salário dos funcionários metade dos dias de greve, sendo que a outra metade deverá ser compensada.