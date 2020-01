Assessor de Guedes e outros 28 são denunciados pelo Ministério Público

MPF cobra reparação de R$ 16 bilhões dos envolvidos Sergio Moraes/Reuters

A força-tarefa do MPF (Ministério Público Federal) na operação Greenfield apresentou denúncia à Justiça contra Esteves Colnago, um assessor do ministro da Economia, Paulo Guedes, e outras 28 pessoas responsáveis pela gestão dos fundos de pensão Petros, Funcef, Previ e Valia, com pedido recorde de reparação pelos prejuízos causados.

Os procuradores acusam os envolvidos de gestão temerária na aprovação de investimento do FIP (Fundo de Investimentos e Participações) Sondas — veículo de investimentos da empresa Sete Brasil Participações. Eles cobram, além da condenação dos denunciados, uma reparação econômica e moral das vítimas de R$ 16 bilhões, o triplo do montante causado em prejuízo aos fundos, cerca de R$ 5,5 bilhões.

A Sete Brasil é a empresa que seria a responsável pela construção de sondas, unidades de perfuração, que viabilizariam a exploração do pré-sal. Colnago, recém-nomeado chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do ministério e que chegou a ser ministro do Planejamento no governo Michel Temer, era um dos integrantes do Conselho Deliberativo da Funcef, o fundo de pensão da Caixa.

Os ex-gestores dos fundos autorizaram investimentos na Sete Brasil ignorando os riscos dos investimentos, as diretrizes do mercado financeiro, do Conselho Monetário Nacional e dos próprios regimentos internos, afirmou o MPF em nota nesta quinta-feira, destacando que também não foram realizados estudos de viabilidade sobre os aportes. Funcef Petros e Valia continuaram a investir no FIP Sondas, apesar de o cronograma ter apresentado atrasos já na primeira etapa e do incremento de mais riscos.

Em nota, o Ministério da Economia informou, por meio da Assessoria Especial de Comunicação Social, que Esteves Colnago está à disposição da força-tarefa para prestar os esclarecimentos relacionados à gestão dos fundos de pensão.

"O assessor esclarece que todas as atividades exercidas como membro do Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) ocorreram em consonância com o regimento interno e demais normas legais", disse.

"Cabe lembrar que encontra-se em tramitação na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) processo no âmbito administrativo de semelhante teor, no qual Esteves Conalgo já apresentou sua defesa", concluiu.

Em nota, a Funcef informou que mantém em sua estrutura as CTAs (Comissões Técnicas de Apuração) que analisam os FIPs (Fundos de Investimentos) realizados no passado. Além disso, citou, a Funcef foi o primeiro fundo de pensão a se tornar assistente da acusação nas apurações do MPF e da PF sobre os investimentos que estão sendo investigados pela Operação Greenfield.

"Importante enfatizar que a Funcef contribui ativamente na produção de provas para auxiliar também ao MPF e PF", disse a entidade.

A Petros afirmou que está comprometida com as "melhores práticas de governança e responsabilidade na administração dos recursos dos participantes". Neste contexto, destacou, vem colaborando de forma irrestrita com a PF, o MPF e demais órgãos competentes, seguindo procedimento adotado desde o início das investigações nos fundos de pensão.

"Paralelamente, tem reforçado os trabalhos das Comissões Internas de Apuração (CIAs) da Fundação, criadas para averiguar eventuais irregularidades em investimentos decididos no passado, e cujos resultados são imediatamente encaminhados às autoridades", disse em nota.

"Além disso, há processo de responsabilização contra ex-dirigentes no intuito de buscar ressarcimentos. Inclusive, a Petros ingressou com requerimentos na 22ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, para atuar como assistente do MPF em processos de improbidade administrativa movidos pelo órgão contra ex-gestores por atos ilegais que tenham causado prejuízos à Fundação --todos envolvendo ativos investigados pela operação Greenfield”, finalizou.

A reportagem não conseguiu contato com os demais fundos de pensão que tiveram ex-gestores citados na denúncia.

