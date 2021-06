Assessor de Ricardo Salles alvo de operação da PF é exonerado

A- A+

Na imagem, ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) Carolina Antunes/PR - 29.09.2020

O assessor especial do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), Leopoldo Penteado Butkiewicz, foi exonerado do cargo nesta quarta-feira (2).

A demissão de Butkiewicz foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) e a portaria é assinada pelo ministro da Casa Civil, Luiz Ramos.

Butkiewicz, assim como Salles, foram alvos de uma operação realizada pela PF (Polícia Federal) no dia 19 de maio. O órgão cumpriu 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Pará.

A operação, batizada de Akuanduba, mira funcionários da administração pública acusados de facilitar a exportação ilegal de madeira e visa apurar crimes contra a administração pública praticados por servidores e empresários do ramo madeireiro.

Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente e de outros 17 servidores do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso Naturais Renováveis), além de três empresas.

De acordo com diálogos de março deste ano que foram incluídos no inquérito, Butkiewicz usou um grupo de aplicativo de mensagens para pressionar fiscais do Ibama a cancelar uma autuação. Ambos negam as acusações.