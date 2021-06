Assessora de Nise diz que foi expulsa pelo presidente da CPI Jane Silva afirmou que tentou conversar com o senador Omar Aziz para pedir que ele fosse mais gentil com a médica

Assessora da médica Nise Yamaguchi foi expulsa de sala Edilson Rodrigues/Agência Senado - 01.06.2021

A assessora que acompanha a médica Nise Yamaguchi durante depoimento nesta terça-feira (1º) na CPI da Covid no Senado disse que foi expulsa de sala pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM).

Segundo Jane Silva, ela tentou conversar com Aziz, durante o intervalo da sessão, para pedir que ele e os integrantes da CPI fossem mais gentis ao questionarem a média. Jane afirmou que o presidente foi "estúpido e grosseiro" e a expulsou do local. Para Jane, isso ocorreu "por ela ser mulher".

"Eu pedi se poderia falar com ele, o presidente. E falei: 'presidente, queria te pedir uma coisa como mulher. Não deixa fazer isso com ela. Eu só te peço respeito por ela. Eu nunca vi uma mulher ser tão desrespeitada por uma Casa'. Aí ele falou alto [para o plenário]: 'Olha aqui, gente, estão reclamando do tratamento'. Aí o Otto (Alencar) algumas coisas e eu disse que ele não deixou ela (Nise) falar. Ela não teve direito ao contraditório, direito a nada. Aí eu falei que estava com vergonha dessa Casa. E aí ele (Aziz) disse que eu estava expulsa", explicou Jane.