Assista à posse de Fabio Faria como ministro das Comunicações

Faria assume chefia da pasta Reprodução/Facebook

O deputado federal Fabio Faria toma posse como ministro das Comunicações nesta quarta-feira (17).

O anúncio da pasta foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em 11 de junho deste ano. Anteriormente, os assuntos relacionados ao tema eram tratados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Com a recriação, a dicussão de temas como a implantação da rede de 5G de telefonia celular, renovação de concessões de televisão e rádio, e a ampliação e universalização da internet no Brasil devem ficar com a nova pasta.

