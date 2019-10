Assista à votação dos destaques reforma da Previdência no Senado

Pietro Otsuka*, do R7

Após a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) aprovar o parecer do relator da reforma da Previdência, Tasso Jereissati (PSDB-CE), que acolheu três de 11 emendas de redação, o plenário do Senado começou, na tarde desta terça-feira (22), o segundo turno de votação do projeto.

Na CCJ, a proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem o registro nominal dos votos. Durante a sessão, as bancadas de oposição pediram para registrar voto contra à PEC.

Num primeiro momento, Jereissati iria acatar somente a emenda 593, que busca deixar claro que Estados e municípios deverão referendar apenas os trechos da reforma que dizem respeito a seus regimes próprios de previdência, e não a totalidade da PEC.

No entanto, após acordo com a oposição, o relator decidiu acolher as emendas 585 e 592.

De acordo com cálculos da equipe econômica, a reforma da Previdência já foi desidratada em R$ 56,8 bilhões desde que foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

No dia 1º de outubro, o texto base da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) foi aprovada por 56 votos a 19, no primeiro turno de votação. Se aprovada por ao menos 49 parlamentares em segundo turno, a reforma irá para sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.

