Associação critica ataque de Jair Bolsonaro à imprensa ABI afirma que fala do presidente sobre "fake news" confirma desrespeito à liberdade de expressão e ao compromisso com a democracia Associação critica ataque de Jair Bolsonaro à imprensa

'Maior fábrica de fake news está na imprensa', disse Bolsonaro Ueslei Marcelino/Reuters - 17.12.2020

A ABI (Associação Brasileira de Imprensa) divulgou uma nota nesta sexta-feira (18) para criticar a fala do presidente Jair Bolsonaro de que a "maior fábrica de fake news está na grande imprensa".

"O episódio confirma, mais uma vez, que no que diz respeito à liberdade de expressão e ao compromisso com a democracia, o presidente se assemelha ao escorpião da parábola", afirma o documento.

Leia mais: 'Maior fábrica de fake news está na imprensa', diz Bolsonaro

A citação relaciona Bolsonaro com o invertebrado que faz um acordo com o sapo para atravessar o rio por não saber nadar e, no meio do trajeto, pica o anfíbio, simplesmente por ser sua natureza humana.

O discurso de Bolsonaro foi feito durante uma cerimônia de formatura do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Diante do ocorrido, a ABI garante que "não arredará o pé com a defesa da liberdade de expressão e dos direitos garantidos pela Constituição".