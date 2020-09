Associação dos peritos chama de farsa vistoria de agências do INSS

Agência do INSS em São Paulo Marcelo Gonçalves/Folhapress 16-09-2020

A ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos) publicou quarta-feira (16) uma nota dura contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em meio ao imbróglio da reabertura das agências, marcada para esta semana. Segundo a associação, a entidade montou um teatro para liberar os locais, "verdadeiras bombas infectológicas" de covid-19.

As agências do país reabririam segunda-feira (14), mas, no caso de São Paulo, a Justiça só as liberou nesta quinta-feira (17). Os serviços de perícia, em todo o Brasil, também não voltaram a funcionar porque a ANMP não vê segurança contra o novo coronavírus nos postos.

Segundo a nota, "o INSS e a Secretaria de Previdência e Trabalho mentem para o país ao apontarem a realização de “vistorias” para liberação das agências do INSS, que estão sendo 'feitas' apenas por gerentes da administração sem o mínimo de competência técnica ou legal".

"Ao invés de consertar os problemas detectados nas agências da Previdência Social, responsáveis pela área, resolvem brincar com a vida da população."

A associação citou como prova da suposta farsa um evento de quarta-feira, do qual participaram o presidente do INSS, Leonardo Rolim, o secretário de Previdência, Narlon Gutierrez, e o Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. De acordo com o texto, os três desfilaram "feito três patetas em uma agência ainda não inaugurada em Brasília, com pranchetas na mão que simulavam uma fiscalização técnica".

"Não reconhecemos isso como vistoria. Não havia ali nenhum técnico de carreira gabaritado a emitir qualquer juízo de valor sobre os componentes da avaliação. O que houve foi uma “inspeção” política com visita de chefes a uma agência-modelo."

E segue a nota da entidade, com várias críticas: "O mundo mudou após a pandemia e o INSS aparentemente não aprendeu que tem que mudar também. A realidade evidenciada pelas vistorias da semana passada mostraram que as agências da Previdência Social são, em linhas gerais, verdadeiras bombas infectológicas e, a se manterem assim, serão polos difusores de covid entre os segurados e nas comunidades onde estes moram", argumenta a associação.

A ANMP acrescenta ainda que o benefício por incapacidade é garantido de maneira emergencial, por análise remota documental sem pericia médica, bastando o cidadão apresentar o atestado médico ao INSS de modo presencial ou remoto. "Logo, não há emergência para justificar tamanho afogadilho das autoridades ao ponto de prestarem na data de hoje um papel patetico frente às câmeras da imprensa."

Procurado, o INSS não se posicionou sobre as acusações até a publicação desta reportagem.