Astro de Hollywood pede para jovens tirarem o título de eleitor, inspirado por influencer brasileiro Mark Ruffalo, que interpretou Hulk no cinema, compartilhou vídeo de Raphael Vicente, morador do Complexo da Maré, e engrossou campanha pelo voto

A- A+

Mark Ruffalo pede a seguidores que tirem título Fred Thornhill/Reuters

O ator e cineasta Mark Ruffalo, 54 anos, astros de vários filmes de Hollywood, entre eles Vingadores: Ultimato (2019) usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo do influencer brasileiro Raphael Vicente,22 anos, sobre a necessidade dos jovens tirarem o título de eleitor e encanpou a campanha pelo voto dos jovens.

"Que lindo ver os jovens reagindo, muitos vídeos incríveis! Esse aqui do Raphael Vicente está demais! Continuem mandando, o prazo [para retirada do título] é quarta agora, 4 de maio! #TiraOTítuloHoje", escreveu Ruffalo, em português, em seu perfil pessoal no Twitter.... -

Que lindo ver os jovens reagindo, muitos vídeos incríveis! Esse aqui do @raphaelviicente está demais! Continuem mandando, o prazo é quarta agora, 4 de maio! #TiraoTituloHoje https://t.co/TENMqs60TR — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 3, 2022

Não é primeira vez que o ator que interpreta Hulk no cinema faz postagens incentivando os jovens brasileiros de 16 e 17 anos brasileiros tirem o título de eleitor, lembrando que a data limite é amanhã, dia 04.

Raphael Vicente possui mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e chamado a atenção de com seus vídeos divertidos sempre abordando questões sociais importantes. Ele é morador do Complexo da Maré do Rio de Janeiro.

Esse vídeo ficou tão lindo! @maluparis, emocionante! Espero que sua mensagem inspire muitos jovens a tirarem o título. É só até amanhã hein, pessoalhttps://t.co/Cl57pzWi0f #TiraoTituloHoje https://t.co/mIUvU1BMcU — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 3, 2022