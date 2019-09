Ataque a sauditas é 11/9 do petróleo, diz diretor-geral da ANP Instalações de petróleo na Arábia Saudita foram atacadas durante o final de semana e levaram os preços da commodity a dispararem nesta segunda Ataque a sauditas é 11/9 do mercado de petróleo, diz diretor da ANP

Instalações de petróleo foram atacadas Reuters

Ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita durante o fim de semana que levaram os preços da commodity a dispararem nesta segunda-feira (16) podem ser considerados "uma espécie de 11 de setembro do mercado do petróleo", disse o diretor-geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Décio Oddone.

Os sauditas viram mais da metade de sua capacidade de produção ser suspensa após os ataques, o que fez as cotações do petróleo chegarem a saltar quase 20% nesta segunda-feira. Os preços subiam por volta de 12% no início da tarde (horário de Brasília), após os Estados Unidos afirmarem que podem liberar reservas estratégicas para aliviar impactos na indústria.

Do ponto de vista do risco, o evento de sábado pode ser considerado uma espécie de 9/11 (ataque às torres gêmeas) do mercado do petróleo. Depois dele a sensação de risco aumentará. https://t.co/ZaScbMrA7I — Décio Oddone (@Decio_Oddone) September 16, 2019

"Do ponto de vista do risco, esse evento de sábado pode ser considerado uma espécie de 11/9 (ataque às torres gêmeas) do mercado do petróleo. Depois dele a sensação de risco aumentará", escreveu Oddone no Twitter nesta segunda-feira.

O diretor-geral da ANP ainda republicou reportagem da imprensa segundo a qual o Brasil e o Rio de Janeiro "podem ganhar" com os impactos do ataque aos sauditas. Ele não elaborou.

