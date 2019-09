Ataque com faca mata uma pessoa e deixa oito feridas na França

Do R7, com EFE

Bombeiros atendem vítimas de atentado a faca em Lyon Emmanuel Foudrot / Reuters - 31.8.2019

Um homem matou uma pessoa e deixou ao menos oito feridas em um ataque com uma faca neste sábado (31) em Lyon, na França.

De acordo com o jornal “Le Progrès”, o ataque aconteceu na estação de metrô Laurent-Bonnevay, que foi fechada.

As agressões aconteceram por volta das 16h25, no horário local.

Um dos autores do crime foi preso, mas o outro teria conseguido fugir por um parque próximo à estação e está sendo procurado pela polícia, de acordo com o jornal "Le Progrès".

As autoridades locais não confirmam as informações e ainda não sabem a motivação do crime, não descartando, portanto, a hipótese de terrorismo.

O "Le Progrès" entrevistou uma das testemunhas do ataque. Segundo ela, a pessoa presa pelas autoridades locais estava armada com uma grande faca de cozinha e começou a atacar as pessoas que esperavam na plataforma a chegada do metrô.

Mais de trinta bombeiros foram enviados para o local para ajudar as vítimas.