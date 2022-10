Até as 16h, TSE substituiu 3.222 urnas que apresentaram falhas Número representa 0,60% da quantidade de urnas utilizadas ao longo da votação deste domingo (2) Até as 16h, TSE substituiu 3.222 urnas que apresentaram falhas

Brasileiros votam neste domingo (2) para escolher presidente, governadores e parlamentares Edu Garcia/R7 - 02/10/2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisou substituir 3.222 urnas eletrônicas que apresentaram falhas até as 16h deste domingo (2).

Segundo a corte, essa quantidade representa 0,60% do total de urnas utlizadas durante a votação em primeiro turno das eleições. Nos dados divulgados anteriormente, às 14h, constavam 2.196 equipamentos trocados.

Em entrevista coletiva nesta tarde, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, garantiu que quem estiver na fila até as 17h conseguirá votar. Ele afirmou que o primeiro turno das eleições deste ano está ocorrendo de forma "absolutamente tranquila, com clima ameno". Segundo ele, as intercorrências que ocorreram são incidentes normais em toda eleição.

Além disso, o ministro afirmou que as urnas eletrônicas são seguras, transparentes e auditáveis. "Neste ano, a Justiça Eleitoral ampliou o teste de integridade, normalmente realizado em 100 urnas, mas que será realizado em 641 urnas. Esse teste é para comprovar que o programa da urna retrata com absoluta fidelidade o que o eleitor digita", disse.