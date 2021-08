Até pedras sabem que STF não impediu governo de agir, diz Gilmar Ministro do Supremo se referiu ao presidente Bolsonaro, que afirma ter siso impedido de agir no enfrentamento à covid-19

Ministro do STF Gilmar Mendes REUTERS/Adriano Machado-22/08/2019

O decano do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Gilmar Mendes, afirmou nesta sexta-feira (6) que até as pedras sabem que a versão de que o Supremo impediu o governo federal de agir no combate à pandemia do coronavírus não corresponde à realidade.

O presidente Jair Bolsonaro afirma desde o ano passado, de forma incorreta, que foi impedido pelo STF de agir no enfrentamento à covid-19. Na verdade, o STF decidiu em abril de 2020 que "União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus".

A declaração de Gilmar Mendes foi feita em evento com a participação do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, que também é integrante do STF, e do ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo.

Barroso e Moraes têm sido os alvos preferidos dos recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro à cúpula do Judiciário. O presidente do TSE é atacada por sua defesa da confiabilidade das urnas eletrônicas, contrariando a vontade de Bolsonaro, e Moraes, por ter incluído o presidente no inquérito das fake news.

