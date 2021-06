'Atitude insana', diz Maierovitch sobre Copa América no Brasil Declaração sobre torneio de futebol foi dada por ex-presidente da Anvisa em depoimento nesta sexta-feira (11) à CPI da Covid

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, ex-presidente da Anvisa Cláudio Maierovitch Jefferson Rudy/Agência Senado - 11.06.2021

Em depoimento à CPI da Covid, o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) Cláudio Maierovitch criticou nesta sexta-feira (11) a realização da Copa América no Brasil.

“Acredito que ninguém da área de saúde pública, ninguém em sã consciência, se colocasse a defender qualquer atividade que reúna gente numa situação cataclísmica como a que vivemos do ponto de vista da transmissão”, afirmou Maierovitch.

“É uma coisa que beira a insanidade, de um país, que é aquele que hoje ostenta o maior número de mortes diárias por uma doença, traga para si eventos que reúne pessoas, de origens diferentes, e sabendo que não é possível conter completamente a transmissão. Me parece uma atitude insana”, acrescentou.

O STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou na última quinta-feira (10) a realização da Copa América no Brasil. Em sessão, os ministros rejeitaram ações apresentadas por partidos de oposição e entidades contra o torneio esportivo no país, marcado para começar no próximo domingo (13).

A competição foi alvo de três ações junto ao STF. Em uma delas, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela concessão parcial da cautelar para que o governo federal apresentasse, até 24 horas antes do início dos jogos, plano circunstanciado sobre as ações e estratégias para a realização segura da Copa América 2021, mas foi vencido.